Ministero della Difesa e Ministero dell’Economia e Finanze firmano un accordo per la fornitura dei modelli AT elettronico

Il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno firmato presso lo Stato Maggiore della Difesa un accordo di collaborazione per la fornitura di 80.000 tessere modello AT elettronico (ATe).

L’intesa nasce dall’esigenza del MEF di dotare il proprio personale e gli operatori delle Amministrazioni aderenti al Sistema informativo NOIPA di un dispositivo per l’accesso al sistema, per la firma di documenti elettronici e per gestire gli accessi alle infrastrutture.

L’accordo si inserisce nel quadro della cooperazione istituzionale tra Pubbliche Amministrazioni nel settore dell’innovazione tecnologica e della transizione digitale ed è stato firmato per la Difesa dal Sottocapo di Stato Maggiore Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello e per il Ministero dell’Economia e delle Finanze dalla Dott.ssa Valeria Vaccaro, Capo Dipartimento dell’ Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi.​