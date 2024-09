Potenza e Precisione: La Brigata “Taurinense” al Poligono di Monte Romano

I reparti della Brigata “Taurinense” in addestramento presso il poligono di Monte Romano. Verificare e perfezionare le capacità di combattimento in uno scenario ad alta intensità

Il 9° Reggimento Alpini della Brigata Alpina “Taurinense” ha concluso l’esercitazione “Aquila 3/24”, svoltasi presso il poligono di Monte Romano, con la partecipazione di assetti del 1° Reggimento Artiglieria da Montagna.​​​

​​​

Per una settimana, le unità si sono addestrate con l’obiettivo di verificare e perfezionare le capacità di combattimento in uno scenario ad alta intensità. Le attività hanno previsto un intenso programma a fuoco con le armi portatili e di reparto in dotazione ai reggimenti, nonché sessioni di tiro specialistiche per il Nucleo Tiratori Scelti. L’esercitazione si è conclusa con le scuole tiri mortai, dedicate al Plotone Mortai Pesanti del 9° Reggimento Alpini e a una Sezione Mortai Pesanti del 1° Reggimento Artiglieria da Montagna, durante le quali sono state integrate procedure avanzate per la difesa Unmanned Aerial Vehicle.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI

​​​