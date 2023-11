Muore a 44 Anni il Maggiore Incursore Paracadutista Matteo Marranci

È una notizia che ha scosso la comunità militare: la scomparsa del Maggiore incursore paracadutista del Nono Reggimento Col Moschin, Matteo Marranci, classe 1979. Marranci si è spento all’Ospedale di Livorno nella notte tra Sabato e Domenica, dopo una dura battaglia contro una malattia implacabile.

Conosciuto per il suo coraggio e la sua dedizione, ha servito con onore il suo paese in numerose missioni. La sua scomparsa rappresenta una grave perdita non solo per il Nono Reggimento Col Moschin, ma per l’intero settore della difesa nazionale.

Il Nono Reggimento Col Moschin, noto per la sua riservatezza e discrezione, ha mantenuto un basso profilo anche in questa circostanza dolorosa.

Il Generale Vannacci, in un commovente omaggio, ha espresso un “cameratesco ultimo abbraccio all’incursore Matteo Marranci, camerata di mille avventure”, sottolineando la profonda stima e il legame che univa Marranci ai suoi compagni e superiori.

