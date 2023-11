Tragedia sulla strada, morti tre militari dell’Esercito nel Tarantino

Erano in servizio ad Altamura (Bari) i tre militari morti nell’incidente di questa sera nel Tarantino all’altezza della galleria di Mottola sulla statale 100 Taranto-Bari. I tre erano bersaglieri del Settimo Reggimento ed erano a bordo di una Fiat Multipla. Insieme ai tre bersaglieri, anche due colleghi, rimasti feriti e trasportati all’ospedale di Taranto Santissima Annunziata. La quarta persona deceduta è il conducente di un minivan. Lo scontro è avvenuto frontalmente tra i due mezzi.

È un 68enne l’uomo che alla guida di un minivan mentre i tre militari dell’Esercito, che erano a bordo della Fiat Multipla, erano tutti della provincia di Taranto. La loro età, secondo quanto si è appreso, è sulla quarantina. La Multipla viaggiava in direzione Taranto mentre il mini van procedeva in senso contrario. Lo schianto frontale è avvenuto su un tratto rettilineo della statale a circa 500 metri dallo svincolo per Mottola. La Multipla è la vettura che ha riportato i danni maggiori. Una fiancata è infatti completamente distrutta.

Il luogo ha già visto in passato diversi, gravi incidenti stradali, molti dei quali mortali. A luglio dello scorso anno il ministero delle Infrastrutture comunicò che il Pnrr ha previsto per l’area di Taranto alcuni investimenti attraverso “progetti bandiera” che potranno essere realizzati nell’arco di alcuni anni. In particolare, circa la Statale 100, il ministero comunicò che era in progettazione un intervento relativo a lavori straordinari di ripristino strutturale della galleria San Mauro fra Mottola e Massafra, la cui esecuzione era in programma in quest’anno.

