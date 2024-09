Straordinari in ritardo: la Polizia di Stato riceverà i compensi del 2022 nel cedolino di ottobre 2024

Finalmente in arrivo i pagamenti attesi da tempo

La Direzione Centrale per i servizi di Ragioneria ha annunciato una notizia che farà tirare un sospiro di sollievo a molti agenti della Polizia di Stato: con il cedolino di ottobre 2024 verranno finalmente erogati i compensi per gli straordinari effettuati nell’ultimo trimestre del 2022. Un’attesa lunga, ma che sta per concludersi.

Due anni dopo: meglio tardi che mai?

Il ritardo di quasi due anni nel pagamento degli straordinari solleva più di un sopracciglio. Gli agenti, abituati a rispondere prontamente alle emergenze, si trovano paradossalmente a dover aspettare 24 mesi per veder riconosciuto economicamente il proprio impegno extra. Una situazione che mette alla prova la pazienza anche dei più stoici tra le forze dell’ordine.

Cosa troveranno gli agenti nel cedolino di ottobre

Il tanto atteso cedolino di ottobre 2024 sarà più sostanzioso del solito. Oltre alle consuete indennità mensili, includerà i compensi per le ore di straordinario effettuate in eccedenza ai limiti mensili nel periodo ottobre-dicembre 2022. Un “tesoretto” inaspettato che potrebbe alleviare qualche grattacapo economico.

Verso un futuro di pagamenti più puntuali?

Questo episodio potrebbe essere il catalizzatore per un cambiamento nelle procedure amministrative. L’auspicio è che si possa giungere a un sistema di retribuzione degli straordinari più efficiente e tempestivo, che valorizzi l’impegno degli agenti senza farli attendere anni per il giusto riconoscimento economico.

