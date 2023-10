22° Corso di Qualificazione per “Tiratore Scelto” della Polizia di Stato a Nettuno: Requisiti e Dettagli

Il Centro Nazionale di Specializzazione e Perfezionamento al Tiro di Nettuno ha annunciato l’organizzazione del 22° Corso di Qualificazione per “Tiratore Scelto” della Polizia di Stato. Questo corso avrà una durata complessiva di dodici settimane, con le date di inizio e fine delle attività che saranno comunicate in seguito.

La partecipazione a questo corso è aperta a un massimo di 10 dipendenti della Polizia di Stato, che devono appartenere ai ruoli ordinari degli Ispettori, dei Sovrintendenti e degli Agenti e Assistenti e non devono avere qualifiche operative specialistiche. Inoltre, è richiesto che coloro che desiderano partecipare al corso abbiano svolto attività specialistica alla data del 16 ottobre 2023, per il periodo specificato nell’apposita circolare del corso a cui hanno partecipato in precedenza.

Per essere ammessi alla selezione, i candidati devono soddisfare diversi requisiti alla data del 16 ottobre 2023:

1. Devono possedere una patente ministeriale per la conduzione di autovetture in servizio di polizia.

2. L’età massima consentita per i candidati è di 38 anni, a condizione che non abbiano ancora compiuto il trentottesimo anno di età alla data suddetta.

3. I candidati con la qualifica di Agente devono aver prestato almeno due anni di effettivo servizio nel ruolo alla data del 16 ottobre 2023, escludendo il periodo del corso di formazione.

4. Devono dimostrare adeguate capacità ginnico-atletiche.

5. Non devono avere riportato condanne penali né avere in corso procedimenti penali con provvedimenti di rinvio a giudizio.

6. Devono essere disposti a prestare servizio come Tiratore Scelto per almeno cinque anni, escludendo il periodo del corso.

7. Devono essere idonei fisicamente e privi di patologie, infermità o sindromi vertiginose che possano compromettere il loro impiego operativo, con una certificazione medica rilasciata dal medico del Reparto o da altro sanitario della Polizia di Stato. Inoltre, devono avere una visione naturale di 10/10, con una data non successiva al 16 ottobre 2023.

8. Devono possedere adeguate capacità per attuare le norme di sicurezza e padronanza nel maneggio ed impiego di armi individuali e di reparto, in accordo con quanto previsto dalle circolari di addestramento al tiro specificate nella documentazione ufficiale.

Per ulteriori dettagli sui requisiti richiesti e le sedi disponibili per questo corso, si consiglia di fare riferimento alla circolare in allegato. Questo corso rappresenta un’opportunità importante per i membri della Polizia di Stato di acquisire competenze specialistiche nel campo del tiro e contribuire alla sicurezza pubblica in modo più efficace.