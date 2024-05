Partita la campagna di proiezione operativa di nave Montecuccoli

Nave Raimondo Montecuccoli, terza unità della classe Pattugliatori Polivalenti d’Altura (PPA) della Marina Militare, è partita lunedì 29 aprile dalla base navale della Spezia per una campagna di proiezione operativa. Dopo l’attraversamento dell’Oceano Atlantico farà ingresso nel Pacifico, tramite il transito del canale di Panama, dove la nave parteciperà a una intensa attività addestrativa e operativa con marine partner e alleate.

Durante la campagna la nave farà sosta in 13 porti di 11 differenti nazioni, porterà gli aspetti preminenti di sviluppo tecnologico nazionale, preparazione e professionalità degli equipaggi e supporterà la competitività del Sistema Paese, improntata alla promozione delle eccellenze dell’industria nazionale come realtà credibile ed efficace.

In particolare la nave parteciperà alle esercitazioni americane RIMPAC (Rim of the Pacific Excercise) e PACIFIC DRAGON previste per l’estate 2024. Al termine proseguirà impegnandosi nell’attività di naval diplomacy, in supporto al Sistema Paese, per poi rientrare in Italia completando il giro del mondo.

