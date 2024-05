Tragedia a Palermo, ispettrice della polizia locale spara al compagno e si suicida

Omicidio suicidio questa mattina nel centro di Palermo. Un uomo e una donna, marito e moglie, sono stati trovati morti nel loro appartamento in via Notarbartolo 49. Le indagini sono condotte dai carabinieri. La donna si chiamava Laura Lupo, aveva 58 anni ed era ispettrice della polizia municipale. Il marito, Piero Delia, 62 anni, era un commercialista e dipendente della Bnl. I corpi sono stati trovati dalla figlia che non sentiva i genitori da diverse ore e ha chiamato i vigili del fuoco. Quando sono entrati hanno trovato il corpo della donna a terra con la pistola in mano, poco distante c’era il corpo del marito.

L’appartamento, al terzo piano di una stabile che si trova a pochi metri dalla stazione Notarbartolo, era in perfetto ordine. Nessun segno di lite, solo i due corpi privi di vita nella cucina. Lei impugnava ancora la pistola d’ordinanza. Sembra che alla base del gesto ci sia la gelosia di lei, come raccontano alcuni amici e vicini di casa. Il condominio di via Notartabartolo 49 è peraltro molto particolare, si trova accanto allo stabile dove abita un importante magistrato palermitano con incarichi fuori dalla Sicilia: davanti al marciapiede, giorno e notte, c’è una pattuglia delle forze dell’ordine a vigilare.

Laura Lupo lavorava da trent’anni nel corpo della polizia municipale di Palermo, una donna che viene descritta come molto riservata e professionale sul lavoro. Da qualche anno, era stata distaccata agli uffici del giudice di pace di via Cavour. Lui è un commercialista molto noto a Palermo, con studio in via Gallo. Con il padre lavora la figlia Eleonora, anche lei commercialista, che abita nello stesso palazzo, al secondo piano. Questa mettina, aveva appuntamento con il padre per andare allo studio, ma il genitore non si è presentato. L’allarme è scattato intorno alle 10, i vigili del fuoco hanno aperto il portoncino blindato e hanno fatto la macabra scoperta.

