L’Arma dei Carabinieri come una volta

Importante incontro ravvicinato, senza vetri blindati come dal piantone di una caserma. A borgata Finocchio in Roma, vicino Tor Bella Monaca giovedi 2 maggio si è tenuto l’incontro a tu per tu tra COMMERCIANTI della borgata Finocchio e l’Arma dei Carabinieri, presente anche il Prete Antimafia Don Coluccia. L’incontro promosso dall’Assessore alla Sicurezza del VI Municipio Andrea La Fortuna, anch’esso appartenente all’Arma dei Carabinieri.

Ricordiamo anni fa, la Gloriosissima occupare i primi gradini nella classifica di gradimento delle Forze dell’Ordine, che invece negli ultimi anni abbiamo visto retrocedere.

“L’Arma deve tornare quella di una volta”, cita il Carabiniere prestato alla politica La Fortuna, non possiamo dimenticare l’importante periodo partendo dal 2001 fino all’estinzione della figura oramai mitologica, tanto voluta dal Presidente Berlusconi, come il “CARABINIERE di QUARTIERE”, un vero e proprio amico in divisa del territorio, occupato ad intrattenersi all’interno delle attività, tra le vie del mercato al fine de reperire notizie di reato, 100 videocamere non sono migliori di 100 occhi di chi vive il territorio notiziando nell’immediato chi di dovere. Rimuovere le distanze, “la nostra caserma, come tutte le altre, avrà sempre la porta aperta” ha sottolineato in fase di confronto il Capitano Giuseppe Viviano comandante Compagnia Frascati, Non da meno il saluto conclusivo del Prete Anti Mafia Don Antonio Coluccia, “non esiste cosa peggiore di abituarsi al peggio, dobbiamo continuare a combattere facendo comunità”

