Fondino 2022, per Maggiori e Tenenti Colonnello dell’Arma. Gli importi e quando sarà pagato

L’Arma dei Carabinieri corrisponderà specifici compensi una tantum al personale con grado di Maggiore e Tenente Colonnello relativi al servizio prestato nell’anno 2022.

La Corte dei Conti ha registrato lo scorso 30 aprile i decreti del Ragioniere Generale dello Stato che riassegnano all’Arma le risorse residue riferite all’anno finanziario 2023. Ciò consente di dare attuazione al decreto del Ministro della Difesa, adottato il 22 dicembre 2023 di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

I compensi verranno erogati a Maggiori e Tenenti Colonello che nel 2022 hanno fronteggiato specifiche esigenze operative o raggiunto obiettivi di rilievo, ottenendo la qualifica di “eccellente” nell’ultima valutazione caratteristica.

Gli Importi

L’importo varia a seconda del ruolo ricoperto:

198 euro mensili ai comandanti di Comando Provinciale, Gruppo, Reparto Territoriale e Compagnia;

138 euro mensili al comandante del Nucleo Campione d’Italia;

113 euro mensili ai comandanti di Ufficio, Squadra e Nucleo Investigativo, Operativo e Radiomobile;

115 euro mensili al personale della Sala Operativa del Comando Generale e delle Centrali Operative di Comando Provinciale;

195 euro mensili al personale del GIS;

28 euro mensili aggiuntivi al personale degli Squadroni Eliportati Cacciatori.

Per gli altri ruoli, il compenso annuo per chi ha prestato almeno 180 giorni di servizio è di 1203 euro per i Tenenti Colonello e 1183 per i Maggiori. In caso di servizio inferiore a 180 giorni, i compensi mensili sono di 100,25 euro per i Tenenti Colonello e 98,58 euro per i Maggiori.

La Direzione Amministrativa e il Centro Nazionale Amministrativo dell’Arma hanno avviato le procedure per corrispondere gli importi con lo stipendio di maggio 2024.

