Torino, Conestà (Mosap): «Questo non è manifestare. In strada solo delinquenti contro la Polizia»

«E’ sbagliato chiamarli manifestanti. Quelli di ieri sera a Torino non erano manifestanti ma delinquenti scatenati carichi di odio nei confronti delle forze dell’ordine».E’ il duro commento di Fabio Conestà, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia.«Un pensiero e la nostra solidarietà ai colleghi rimasti contusi e al fotoreporter ferito alla testa.

Quanto avvenuto ieri sera, con vetrine infrante, lancio di molotov, petardi e bottiglie – dice Conestà – è vero e proprio terrorismo di piazza. Questi criminali meritano punizioni severe e daspo urbano. Ci auguriamo – conclude – che siano puniti come meritano e non rilasciati come avvenuto a Napoli».