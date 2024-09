Forze Armate e di Polizia: Aumento degli stipendi per i dirigenti. Dal mese prossimo incremento del 4,80%.

Adeguamento ISTAT in vigore dal 1° gennaio 2024

A partire dal 1° gennaio 2024, il trattamento economico dei dirigenti ha subito un importante adeguamento. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23 luglio 2024 ha stabilito un incremento ISTAT del 4,80% sulle retribuzioni del personale dirigenziale.

Dettagli dell’aumento

L’aumento riguarda diverse componenti della retribuzione dei dirigenti:

Stipendi base

Indennità integrativa speciale

Assegni fissi e continuativi

Questo adeguamento mira a mantenere il potere d’acquisto dei dirigenti in linea con l’aumento del costo della vita.

Tempistiche di applicazione

Il Ministero della Difesa ha comunicato che l’adeguamento sarà visibile a partire dal cedolino stipendiale di ottobre 2024.

Conguaglio retroattivo

Un aspetto particolarmente rilevante di questo provvedimento è la sua retroattività. Insieme all’aumento visibile da ottobre, i dirigenti riceveranno un conguaglio che coprirà il periodo dal 1° gennaio 2024 fino al mese di settembre 2024.

La sicurezza nazionale: un edificio con fondamenta fragili?

Mentre i vertici delle forze dell’ordine godono di aumenti sostanziali, la base operativa si trova a fare i conti con briciole. Questa disparità salariale non è solo un’ingiustizia economica, ma un potenziale detonatore per il morale e l’efficienza dell’intero apparato di sicurezza nazionale.

Con un aumento di appena 100 euro in cinque anni per il personale non dirigente, contro un immediato 4,80% per i dirigenti, si delinea uno scenario preoccupante: una forza di sicurezza a due velocità. Ma può una nazione permettersi questo lusso in un’epoca di crescenti minacce?

È tempo che i decisori politici comprendano: la vera forza di una nazione non risiede soltanto nei gradi più alti, ma nella solidità e nella motivazione di chi, ogni giorno, rischia la vita in prima linea. Prima che la disparità di oggi diventi la vulnerabilità di domani, è urgente un ripensamento. La sicurezza ha un prezzo, e potremmo scoprire di averlo sottovalutato quando sarà troppo tardi per rimediare.

