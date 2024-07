Polizia in lutto: si spegne a 48 anni il poliziotto Ennio Fattori

ROMA – La Polizia di Stato piange la scomparsa di Ennio Fattori, agente del 1° Reparto Mobile, deceduto ieri, 23 luglio, all’età di 48 anni. Fattori si è spento presso il Campus Biomedico di Roma dopo una breve malattia.

L’agente, noto tra i colleghi per la sua passione per la pesca, lascia nel dolore la moglie Elena, la figlia Anna e la sorella Claudia. La sua prematura scomparsa ha colpito profondamente i colleghi e la comunità.

Le esequie si sono tenute giovedì 25 luglio, alle ore 15:00 presso la chiesa di Santa Maria Madre della Chiesa, situata in Largo Salvo D’Acquisto 5 a Rieti. La famiglia, in questo momento di lutto, ha espresso il desiderio di non ricevere fiori, ma di devolvere eventuali offerte all’associazione Alcli Giorgio e Silvia, dimostrando così la sensibilità e l’attenzione del defunto verso cause benefiche.

La scomparsa di Fattori rappresenta una perdita significativa per il corpo di Polizia, che perde un elemento stimato e apprezzato. I colleghi lo ricordano come un professionista dedicato e un uomo di grande umanità.

La Polizia di Stato si stringe attorno alla famiglia in questo momento di profondo dolore, rendendo omaggio alla memoria di un servitore dello Stato che ha dedicato la sua vita alla sicurezza dei cittadini.



