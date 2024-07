CAMBIO AL VERTICE DELLE TRUPPE ALPINE

Alla presenza del comandante delle Forze Operative Terrestri, generale di corpo d’armata Gaetano Zauner, ha avuto luogo questa mattina presso il teatro Cristallo di Bolzano, la cerimonia che ha visto il generale di divisione Michele Risi subentrare quale comandante delle Truppe Alpine al generale di corpo d’armata Ignazio Gamba.

Il generale Gamba, che lascia il servizio attivo dopo 42 anni, ha voluto evidenziare nel suo discorso di commiato quanto le Truppe Alpine e l’Esercito rappresentino una realtà di cui ogni alpino e soldato deve essere orgoglioso di far parte. “Una struttura organizzativa gerarchico-funzionale che interviene efficacemente in ogni situazione, come attestato dai molteplici e sempre più variegati impegni operativi nazionali e internazionali ai quali siamo chiamati a partecipare, anche a supporto di altre organizzazioni o in specifiche emergenze. Una costante garanzia per il Paese, una forza sulla quale poter sempre fare affidamento”.

Il generale di divisione Michele Risi, già in passato vice comandante delle Truppe Alpine, ha raccolto l’ambito testimone sottolineando le sfide future imposte dagli scenari internazionali e l’importanza dell’addestramento, dell’innovazione partecipativa e della promozione dei valori. Questi elementi fondamentali sono cruciali per affrontare le nuove sfide insieme alle altre Forze Armate. Con spirito alpino, intende fare fronte alle nuove sfide con consapevolezza, responsabilità e coscienza. Numerosissime le autorità che hanno voluto partecipare all’evento per esprimere il proprio affetto a entrambi i comandanti e a tutte le Truppe Alpine.