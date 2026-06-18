Polizia di Stato, nuove nomine ai vertici: Di Galante e La Matina Dirigenti Generali, Macera confermato al Viminale

Il Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2026 ha approvato nuove nomine nella dirigenza della Polizia di Stato. Su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Governo ha deliberato la promozione a dirigente generale di pubblica sicurezza di Lorena Di Galante e Mauro La Matina.

Nella stessa seduta è stata disposta anche la permanenza in posizione di disponibilità del dirigente generale Massimo Macera, chiamato a garantire supporto qualificato alle Commissioni di concorso della Polizia di Stato.

Le decisioni sono contenute nel comunicato stampa n. 178 del Consiglio dei Ministri e riprese anche dall’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia, che sottolinea come i provvedimenti valorizzino professionalità ed esperienze maturate nel corso di lunghe carriere al servizio delle istituzioni.

Macera confermato per il supporto ai concorsi

Per Massimo Macera il Governo ha deliberato la permanenza in posizione di disponibilità. La ragione è legata al perdurare delle esigenze di supporto alle Commissioni di concorso, un settore oggi centrale per l’Amministrazione della pubblica sicurezza.

Macera era già stato collocato in questa posizione per due anni a decorrere dal 20 maggio 2024. Nel corso della carriera ha ricoperto incarichi territoriali di rilievo, tra cui quello di Questore in diverse province italiane, comprese Parma e Bari.

Il suo coinvolgimento nelle procedure concorsuali emerge anche da atti della Polizia di Stato: in un decreto relativo al concorso per 35 commissari tecnici psicologi, Macera figura come presidente supplente della commissione esaminatrice.

Lorena Di Galante, dalla DIA alla promozione

Tra le nomine più significative c’è quella di Lorena Di Galante, promossa da dirigente superiore a dirigente generale di pubblica sicurezza.

La sua carriera si è sviluppata tra territorio, strutture centrali e attività investigative. Ha prestato servizio nelle Questure di Milano, Roma e Trento, dove ha svolto le funzioni di Vicario del Questore.

Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza è stata assegnata alla Direzione Centrale Anticrimine, ricoprendo anche l’incarico di Vice Direttore dello S.C.O., il Servizio Centrale Operativo.

Dopo la promozione a dirigente superiore è arrivato l’incarico alla Direzione Investigativa Antimafia, dove ha guidato il II Reparto Investigazioni Giudiziarie. Il reparto si occupa della pianificazione, programmazione e monitoraggio delle indagini di polizia giudiziaria di competenza della DIA e del coordinamento operativo con gli uffici centrali e periferici.

Alla DIA Di Galante ha poi assistito il direttore nella gestione dell’attività operativa, curando anche il raccordo tra reparti, uffici centrali e articolazioni territoriali.

È inoltre Project Leader del network europeo @ON, progetto dell’Unione Europea nato per rafforzare la cooperazione transnazionale di polizia contro i gruppi criminali organizzati transfrontalieri.

Nel suo percorso rientrano anche numerosi incarichi di docenza negli istituti di formazione della Polizia di Stato, dalla Scuola Superiore di Polizia di Roma all’Istituto per Ispettori di Nettuno, fino alla Scuola Internazionale di Alta Formazione per la prevenzione e il contrasto al crimine organizzato di Caserta.

Con decreto del Capo della Polizia è stata nominata Presidente del Comitato per le Pari Opportunità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Già nel 2019 risultava componente effettivo dello stesso Comitato come rappresentante dell’Amministrazione.

Mauro La Matina, il profilo al centro del Dipartimento

Promozione a dirigente generale anche per Mauro La Matina, dirigente superiore della Polizia di Stato.

La Matina ha operato in ruoli centrali presso la Segreteria del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

Nei documenti relativi al conferimento delle funzioni dirigenziali, il suo nome compare nel passaggio da Capo Segreteria a Consigliere ministeriale aggiunto nella stessa struttura.

Un percorso maturato nel cuore organizzativo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a diretto supporto delle funzioni di vertice dell’Amministrazione.

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