Contratto Carabinieri, UNARMA verso la firma: “Subito risorse ai colleghi, ma la battaglia sui salari resta aperta”

Il rinnovo nel pieno della pressione economica

Il rinnovo contrattuale del personale dell’Arma dei Carabinieri arriva in una fase segnata da forti pressioni sui bilanci familiari. Il costo della vita, l’aumento delle rate dei mutui, le spese quotidiane e la perdita di potere d’acquisto continuano a incidere sugli stipendi di molti lavoratori, compresi quelli del Comparto Sicurezza e Difesa.

In questo quadro, UNARMA Associazione Sindacale Carabinieri ritiene necessario affrontare il tema con un approccio pragmatico. L’orientamento è quello di procedere verso la firma del contratto, con l’obiettivo di rendere disponibili nel più breve tempo possibile le risorse economiche previste per il personale.

Una scelta che, nelle intenzioni del sindacato, non rappresenta una rinuncia alla rivendicazione di trattamenti economici più adeguati, ma una risposta concreta a un’esigenza immediata: dare liquidità ai Carabinieri e alle loro famiglie.

Una firma per sbloccare gli aumenti

La posizione di UNARMA parte da un dato semplice: in una fase di carovita, ogni ulteriore ritardo rischia di pesare direttamente sui colleghi. Per questo l’associazione considera la firma del rinnovo un passaggio utile a sbloccare gli aumenti contrattuali e a dare un primo segnale al personale.

L’eventuale sottoscrizione, tuttavia, non viene presentata come una soluzione definitiva. Al contrario, per UNARMA il contratto deve essere letto come un punto di partenza, non come la chiusura del confronto.

Gli incrementi previsti possono rappresentare un sostegno nell’immediato, ma non cancellano il problema di fondo: la necessità di garantire salari capaci di reggere l’impatto dell’inflazione, dei mutui, degli affitti e delle spese familiari.

Il nodo del potere d’acquisto

Al centro della riflessione resta il tema del potere d’acquisto. Negli ultimi anni, l’aumento dei prezzi ha ridotto la capacità reale degli stipendi di sostenere le famiglie. Per il personale in divisa, questo fenomeno si somma a condizioni di servizio spesso complesse, turni impegnativi, mobilità, responsabilità operative e sacrifici personali.

Secondo UNARMA, discutere di contratto significa anche interrogarsi sul contesto più ampio in cui quel contratto viene applicato. Le scelte economiche adottate a livello europeo e nazionale incidono infatti sulla vita quotidiana dei lavoratori, anche quando non riguardano direttamente il tavolo negoziale.

Tassi di interesse, vincoli di bilancio e margini ridotti per le politiche di welfare contribuiscono a determinare il quadro in cui si muovono le famiglie. Per questo, il sindacato ritiene che la questione salariale non possa essere affrontata solo in termini tecnici, ma debba diventare un tema centrale dell’agenda politica e istituzionale.

Pragmatismo senza rinunciare alla critica

La linea scelta da UNARMA prova quindi a tenere insieme due esigenze: da un lato, non rinviare risorse attese dal personale; dall’altro, continuare a evidenziare i limiti di un sistema che spesso non riesce a tutelare adeguatamente il reddito dei lavoratori.

La firma del contratto, in questa prospettiva, sarebbe un atto di responsabilità verso i colleghi, ma non un giudizio positivo sull’intero impianto economico che fa da sfondo al rinnovo.

Il sindacato ribadisce che servono interventi più ampi, capaci di riconoscere davvero la specificità del lavoro svolto dai Carabinieri e dal personale del Comparto Sicurezza e Difesa. Un riconoscimento che non può limitarsi alle dichiarazioni di principio, ma deve tradursi in stipendi adeguati, welfare, tutele e prospettive concrete.

L’appello alle altre sigle sindacali

Nel documento, UNARMA rivolge anche un appello alle altre organizzazioni sindacali del comparto. L’invito è a superare le divisioni e a costruire un terreno comune sulle questioni più urgenti: salario, previdenza, welfare, condizioni di servizio e qualità della vita del personale.

Secondo l’associazione, la fase attuale richiede una rappresentanza più compatta e meno frammentata. Le differenze tra sigle sono legittime, ma non dovrebbero impedire un’azione comune quando si parla di temi che riguardano direttamente migliaia di militari e le loro famiglie.

L’obiettivo indicato è quello di passare da una comunicazione spesso concentrata sul consenso immediato a una strategia più stabile, capace di ottenere risultati verificabili nei tavoli istituzionali.

Meno slogan, più risultati

Il messaggio di UNARMA è netto: le battaglie sindacali non possono ridursi a slogan o iniziative di breve periodo. La visibilità, da sola, non basta. Servono proposte, presenza, continuità e capacità di incidere sulle decisioni.

Per il sindacato, il personale dell’Arma ha bisogno di risposte concrete, non di contrapposizioni permanenti. Il rinnovo del contratto può rappresentare un primo passaggio, ma resta necessario lavorare a una piattaforma più ampia e condivisa.

In gioco non c’è soltanto una questione economica. C’è il riconoscimento del ruolo svolto dai Carabinieri nella sicurezza del Paese e la necessità di garantire condizioni dignitose a chi ogni giorno assicura presidio del territorio, intervento operativo e vicinanza ai cittadini.

Una partita ancora aperta

Il confronto sul contratto, dunque, non chiude la discussione. Per UNARMA, la priorità immediata è consentire ai colleghi di ricevere quanto previsto dal rinnovo. Ma la partita più importante resta quella dei prossimi mesi: costruire una linea sindacale capace di difendere il potere d’acquisto e di ottenere un riconoscimento più adeguato per il personale.

La possibile firma viene letta come una scelta concreta in una fase difficile, non come un arretramento. Il sindacato punta a sbloccare risorse ora, mantenendo aperta la pressione sulle istituzioni per interventi più strutturali.

Perché il tema, alla fine, resta uno: garantire dignità economica e tutela reale ai Carabinieri e alle loro famiglie.

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