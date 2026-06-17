Royal Marines, svolta storica: nasce la UK Commando Force, la nuova forza britannica per la guerra del XXI secolo

La 3ª Brigata Commando cambia nome e apre una nuova era

I Royal Marines voltano pagina. La storica 3ª Brigata Commando assumerà ufficialmente la denominazione di United Kingdom Commando Force, o UK Commando Force, segnando uno dei passaggi più significativi nella storia recente delle forze anfibie britanniche.

Non si tratta di un semplice cambio di nome, ma della formalizzazione di una trasformazione avviata da quasi un decennio. L’obiettivo è adeguare una delle componenti più celebri e riconoscibili delle Forze Armate del Regno Unito alle esigenze della guerra moderna, caratterizzata da minacce ibride, operazioni distribuite, impiego massiccio di tecnologie avanzate e necessità di agire in ambienti sempre più ostili.

L’annuncio è arrivato nel corso di una cerimonia storica al Castello di Windsor, dove Re Carlo III, nel suo ruolo di Captain General Royal Marines, ha consegnato i nuovi Colours alle quattro unità di prima linea dei Royal Marines: 40 Commando, 42 Commando, 43 Commando e 45 Commando.

Cos’è la UK Commando Force

La UK Commando Force è la nuova denominazione della formazione che raccoglie il cuore operativo dei Royal Marines Commandos e delle unità di supporto commando delle Forze Armate britanniche.

La nuova forza nasce dall’evoluzione della 3ª Brigata Commando, storicamente specializzata in operazioni anfibie, incursioni, ricognizione, assalto e combattimento in ambienti estremi. Con la nuova denominazione, Londra intende rappresentare meglio il ruolo attuale dei Royal Marines: non più soltanto una brigata anfibia ad altissima prontezza, ma una forza commando moderna, flessibile, tecnologicamente avanzata e capace di operare su scala globale.

Secondo il Generale Sir Gwyn Jenkins, Primo Lord del Mare e Comandante Generale dei Royal Marines, il cambiamento riflette “un decennio di trasformazione”. La UK Commando Force è concepita per schierare reparti distribuiti, autonomi e altamente addestrati, in grado di operare anche a grande distanza dal supporto principale e per periodi prolungati.

Una forza per operare dove gli altri non arrivano

Il nuovo modello operativo punta su unità più agili, capaci di agire in contesti complessi e ad alta intensità. L’obiettivo è disporre di reparti in grado di muoversi e combattere in scenari molto diversi: dall’Artico ai deserti africani, dalle coste contese agli ambienti litoranei, fino alle operazioni in profondità dietro le linee avversarie.

“Che sia con il caldo, il freddo o una persistente umidità, avete sempre dimostrato che non esistono ambienti in cui un Royal Marine non possa operare e vincere”, ha dichiarato Re Carlo III rivolgendosi ai reparti schierati nel Quadrangle del Castello di Windsor.

Il messaggio è chiaro: la UK Commando Force dovrà essere una formazione pensata per le sfide operative del XXI secolo, ma radicata nella tradizione degli incursori britannici nati durante la Seconda guerra mondiale.

Tecnologia, droni e nuove capacità operative

La trasformazione dei Royal Marines non riguarda soltanto l’organizzazione interna. Il percorso di modernizzazione comprende anche l’introduzione di nuovi sistemi d’arma, piattaforme operative e tecnologie senza equipaggio.

Particolare attenzione è stata rivolta ai droni aerei e navali, alle capacità di sorveglianza, alle comunicazioni digitali, alla mobilità tattica e al combattimento terrestre. L’obiettivo è rendere i commandos britannici più letali, più connessi e più autonomi sul campo.

La UK Commando Force dovrà quindi combinare la tradizionale preparazione fisica e tattica dei Royal Marines con strumenti moderni in grado di aumentare la consapevolezza situazionale, la capacità di colpire e la sopravvivenza in ambiente ostile.

La cerimonia a Windsor e i nuovi Colours

Il passaggio simbolico è avvenuto il 5 giugno 2026 al Castello di Windsor, durante una cerimonia che ha visto la partecipazione di un picchetto di 56 Royal Marines, guidato dal Brigadiere Jaimie Norman, comandante della UK Commando Force.

Alla presenza del Sovrano, sono stati consegnati i nuovi King’s Colours e Regimental Colours alle quattro unità commando: 40, 42, 43 e 45 Commando. I nuovi stendardi sostituiscono quelli consegnati 25 anni fa dalla Regina Elisabetta II e dal Principe Filippo, durante il lungo periodo in cui quest’ultimo ricoprì il ruolo di Captain General dei Royal Marines.

I Colours non sono semplici bandiere cerimoniali. Nella tradizione militare britannica rappresentano la storia, i sacrifici, gli onori di battaglia e lo spirito di un reparto. In passato costituivano punti di raccolta sul campo di battaglia; oggi accompagnano simbolicamente le unità ovunque siano dispiegate.

Sotto i vecchi Colours, 74 Royal Marines sono caduti in operazioni in Irlanda del Nord, Iraq e Afghanistan.

Le parole del Primo Lord del Mare

Il Generale Sir Gwyn Jenkins ha definito la cerimonia un momento di “reale significato storico” per i Royal Marines. Per la prima volta, quattro unità commando hanno ricevuto insieme i nuovi Colours, presentati da Re Carlo III nel suo ruolo di Captain General Royal Marines.

Jenkins ha sottolineato come gli stendardi rappresentino più della tradizione: racchiudono la storia operativa, il sacrificio e lo spirito dei Royal Marines, dalle origini del Corpo nel 1664 fino alla moderna Commando Force.

“Molto è cambiato dall’ultima presentazione nel 2001, inclusa la trasformazione nell’attuale United Kingdom Commando Force”, ha affermato il Primo Lord del Mare, aggiungendo che il ruolo dei Royal Marines “al vertice della sicurezza nazionale” resta immutato.

Dalla 3ª Brigata Commando alla nuova identità

Il nome 3ª Brigata Commando occupa un posto centrale nella storia militare britannica. La sua eredità affonda le radici nella 3rd Special Service Brigade, formazione che assunse questa denominazione durante il Secondo conflitto mondiale, dopo il trasferimento dal teatro mediorientale all’Estremo Oriente tra il 1943 e il 1945, nel quadro della guerra nel Pacifico.

Nel dopoguerra, la brigata divenne la principale formazione organica britannica dedicata alle operazioni anfibie e di assalto. Al suo interno furono riunite le unità operative dei Royal Marines e reparti di supporto provenienti da componenti come Royal Engineers, Royal Artillery e Fleet Air Arm, garantendo un elevato livello di autonomia operativa.

Nel corso dei decenni, la 3ª Brigata Commando ha preso parte ad alcune delle principali operazioni militari britanniche, dalla crisi di Suez alla Guerra delle Falkland, fino ai conflitti in Iraq e Afghanistan.

Le origini dei Commando britannici

Le formazioni commando nacquero nel 1940, su impulso del primo ministro britannico Winston Churchill, in uno dei momenti più difficili della Seconda guerra mondiale. Dopo la caduta della Francia e con la minaccia tedesca sulle coste europee, Londra aveva bisogno di piccole unità altamente addestrate, capaci di colpire rapidamente il nemico con incursioni mirate.

Il modello di riferimento erano i kommando boeri, gruppi di combattenti irregolari che durante la Seconda guerra boera, tra il 1899 e il 1902, avevano creato gravi difficoltà alle forze britanniche con tattiche di guerriglia e attacchi improvvisi.

Churchill conosceva bene quel precedente: durante il conflitto sudafricano era stato catturato dai boeri e aveva osservato da vicino i loro metodi. Fu anche per questo che incaricò il tenente colonnello Dudley Clarke, ufficiale dello Stato Maggiore del War Office, di delineare una nuova forza capace di condurre azioni rapide e aggressive contro le coste occupate dal nemico.

Da quella intuizione nacquero i primi Commando, successivamente raggruppati nelle Special Service Brigades.

Il ruolo dei Royal Marines Commandos

Un contributo decisivo allo sviluppo della componente commando arrivò dai Royal Marines Commandos, costituiti anche attraverso la conversione di unità della Marina in formazioni d’assalto specializzate.

Questi reparti erano pensati per operare come avanguardia durante gli sbarchi anfibi, conducendo ricognizioni, incursioni e operazioni offensive a supporto delle forze convenzionali. La loro funzione era anticipare, disturbare e disarticolare il dispositivo nemico, aprendo la strada alle unità principali.

Dopo l’impiego in Birmania e nel teatro dell’Estremo Oriente, i reparti commando continuarono a perfezionare le operazioni dietro le linee nemiche, pur adottando nel tempo anche tattiche più convenzionali proprie della fanteria d’élite e delle truppe d’assalto.

Una tradizione che cambia forma

La nascita della UK Commando Force non cancella la storia della 3ª Brigata Commando, ma la aggiorna. Il nuovo nome riflette una forza che intende recuperare e valorizzare la propria natura originaria: quella di reparti autonomi, mobili, difficili da individuare e capaci di colpire in profondità.

La differenza, rispetto al passato, è il contesto. Oggi i commandos britannici devono confrontarsi con sensori avanzati, droni, guerra elettronica, cyber, missili a lungo raggio e campi di battaglia sempre più trasparenti. Per sopravvivere e vincere, devono essere meno prevedibili, più distribuiti e tecnologicamente integrati.

È in questa direzione che si colloca la trasformazione in United Kingdom Commando Force: una forza che conserva il motto e lo spirito dei Royal Marines, ma cambia struttura, strumenti e mentalità operativa per affrontare la guerra contemporanea.

Perché il cambio di nome è importante

Il passaggio dalla 3ª Brigata Commando alla UK Commando Force serve anche a comunicare all’esterno la nuova postura britannica. Il termine “brigata” richiama una struttura più tradizionale e compatta; “Commando Force” suggerisce invece una realtà più ampia, flessibile e modulare, capace di operare in modo distribuito in diversi teatri.

La nuova denominazione valorizza inoltre la dimensione nazionale della forza, richiamando il ruolo dei Royal Marines all’interno della sicurezza del Regno Unito e delle operazioni globali della Royal Navy.

Per Londra, la UK Commando Force rappresenta dunque uno strumento strategico: una componente d’élite pronta a essere impiegata rapidamente, capace di proiettare potenza dal mare verso terra e di condurre missioni complesse in ambienti dove la superiorità convenzionale non è garantita.

Dal passato della guerriglia alla guerra moderna

La storia dei Commando britannici nasce dall’idea di usare piccoli reparti specializzati per destabilizzare il nemico attraverso azioni rapide e imprevedibili. Oggi quella logica torna centrale, ma con mezzi completamente diversi.

La UK Commando Force è figlia di questa continuità: eredita lo spirito degli incursori della Seconda guerra mondiale e lo adatta a un campo di battaglia dominato da tecnologia, velocità, dispersione e competizione multidominio.

Per i Royal Marines è l’inizio di una nuova fase. Il nome cambia, la missione si evolve, ma il principio resta lo stesso: essere pronti a combattere e vincere negli ambienti più difficili, dove pochi altri reparti possono operare.

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