Polizia di Stato: conferiti i nuovi incarichi ai Dirigenti Superiori, Tecnici e Medici

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha reso noto il nuovo quadro relativo al conferimento delle funzioni dirigenziali per i Neo Dirigenti Superiori, inclusi i profili medici e tecnici. Il provvedimento definisce le nuove responsabilità amministrative e operative presso gli uffici centrali e le articolazioni territoriali della Polizia di Stato.

Nuovi assetti presso l’Ufficio Centrale Ispettivo e l’Amministrazione Generale

Una parte significativa dei nuovi incarichi riguarda l’Ufficio Centrale Ispettivo. In tale ambito, Teresa Bifulco è stata nominata Direttore dell’Ufficio Affari Generali. Contestualmente, il ruolo di Consigliere Ministeriale Aggiunto presso il medesimo ufficio è stato conferito a Giorgio Di Munno, Alessandro Gullo e Giuseppe Scrivo. Per quanto concerne l’Ufficio per l’Amministrazione Generale del Dipartimento, l’incarico di Consigliere Ministeriale Aggiunto è stato affidato a Raffaella Renzi.

Incarichi territoriali e nella Polizia di Prevenzione

Sul fronte operativo e della sicurezza stradale, sono stati designati i nuovi dirigenti di compartimento. Gianfranco Martorano assume la guida del Compartimento Polizia Stradale di Ancona, mentre Laura Pratesi è stata nominata Dirigente del Compartimento Polizia Stradale di Firenze. Alla Zona Polizia di Frontiera di Torino è stato assegnato Michele Sole con funzioni di Dirigente. Inoltre, Antonio Marotta ricoprirà l’incarico di Consigliere Ministeriale Aggiunto presso la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione.

Settore Sanitario, Tecnico e Logistico

Il provvedimento include nomine di rilievo per le carriere dei medici e dei tecnici superiori. Umberto Piemontino (DSM) è il nuovo Direttore dell’Ufficio di Coordinamento Sanitario per le regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. Presso la Direzione Centrale di Sanità, la direzione del Servizio di Psicologia è stata affidata a Emanuela Tizzani (DSTP). Per l’area tecnico-logistica, Vincenzo Saltalamacchia (DSTI) assume l’incarico di Direttore del Servizio Infrastrutture presso la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.

Dirigenti in disponibilità per la frequenza del corso CAF

Infine, il documento ufficiale elenca i funzionari posti in disponibilità per la frequenza del CAF (Corso di Alta Formazione). I Dirigenti Superiori interessati da questo provvedimento sono Emilio Basile, Guido D’Onofrio, Domenico Giacinto Profazio e Lucio Vasaturo.

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