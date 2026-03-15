Medaglia d’argento a Vittorio Stabile: chi è il Carabiniere che ha salvato il collega a Padova

Il dovere oltre il rischio: l’incubo di Padova

Non è stata una giornata come le altre quella del 14 luglio 2023 a Padova. Mentre la cronaca spesso si perde in numeri, la storia del Carabiniere scelto Vittorio Stabile restituisce il senso profondo della divisa. Addetto al Nucleo operativo e radiomobile, Stabile si è trovato nel bel mezzo di un’operazione ad alto rischio per scongiurare un episodio di violenza di genere. Quello che doveva essere un intervento per fermare un pregiudicato si è trasformato in pochi istanti in un potenziale omicidio, quando il malvivente ha investito proditoriamente il capo equipaggio di Stabile.

Corpo a corpo: un salvataggio estremo

La scena descritta nelle motivazioni del conferimento è degna di un film d’azione, ma con il peso della realtà: il capo equipaggio di Stabile era a terra, gravemente ferito e alla mercé di un individuo pronto ad accoltellarlo. È qui che emerge la freddezza del militare bresciano: dopo aver tentato invano di dissuadere l’aggressore dal suo proposito omicidario, Stabile ha dovuto fare ricorso all’arma d’ordinanza, esplodendo alcuni colpi. Ma non è finita lì. Senza esitazione, il Carabiniere ha affrontato il criminale in un corpo a corpo furibondo per disarmarlo, riuscendo a neutralizzarlo un istante prima che sferrasse il fendente fatale contro il collega.

Un decreto presidenziale per l’eroe bresciano

Il valore di questa azione non è passato inosservato ai vertici dello Stato. Con il decreto presidenziale n. 137 del 2 dicembre 2025, è stata ufficialmente concessa la medaglia d’argento al valore dell’Arma dei carabinieri a Vittorio Stabile. Nato a Brescia il 20 aprile 1992, il militare è stato citato come un «chiaro esempio di elette virtù militari e altissimo senso del dovere». Un riconoscimento che dà lustro all’Arma, ricordando come dietro ogni intervento di routine possa nascondersi una sfida per la vita che solo un eccezionale coraggio può vincere.

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