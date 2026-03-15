Rinnovo Difesa e Sicurezza: Il Contratto Finisce in Stand-by. Tra “Impegni Istituzionali” e Fondi Insufficienti

Stop ai lavori: saltano gli incontri del 10 e 11 marzo

Il percorso per il rinnovo contrattuale del comparto Difesa e Sicurezza (triennio 2025-2027) subisce una brusca frenata. Con una comunicazione ufficiale, l’Ufficio relazioni sindacali del Dipartimento della Funzione pubblica ha annunciato il rinvio degli incontri tecnici che erano stati programmati per le giornate del 10 e 11 marzo 2026. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha giustificato lo slittamento parlando di “sopravvenuti impegni istituzionali”, precisando che non si tratta di una chiusura definitiva del confronto, ma di una riorganizzazione del calendario. Tuttavia, questo nuovo stop si inserisce in un clima già surriscaldato dalle aspettative del personale.

Il nodo delle piattaforme: prima i documenti, poi il tavolo

Non è solo una questione di date. La Funzione Pubblica ha inviato un richiamo preciso alle organizzazioni sindacali e alle APCSM: è necessario trasmettere le piattaforme contrattuali da sottoporre a esame. Questo passaggio non è considerato un dettaglio secondario, ma un elemento propedeutico e strategico per la prosecuzione della trattativa. L’obiettivo dell’Amministrazione sembra essere quello di arrivare ai prossimi appuntamenti con un quadro più definito delle richieste, per rendere il confronto tecnico e politico più concreto. Le nuove date delle riunioni saranno comunicate solo successivamente, una volta analizzate le proposte pervenute.

Risorse al lumicino e malcontento: il rischio di un muro contro muro

Sullo sfondo di questo rinvio formale resta il problema sostanziale: la scarsità delle risorse stanziate. Le parti sociali hanno già espresso giudizi estremamente critici sui fondi previsti per il triennio 2025-2027, giudicati insufficienti e non adeguati rispetto alle reali necessità e alle rivendicazioni del personale,. Il tema economico rimane il vero “nervo scoperto” della trattativa: il rischio concreto è che, senza segnali politici ed economici forti, il confronto possa ulteriormente irrigidirsi alla ripresa dei lavori.

Oltre la forma: il personale attende risposte e rispetto

In questa fase di attesa forzata, la questione non riguarda più solo tempi e procedure burocratiche. Il personale dei comparti Difesa e Sicurezza attende risposte che non siano meramente formali, ma coerenti con il valore del servizio prestato quotidianamente alla collettività. La credibilità del negoziato passerà dalla capacità del Governo di formulare proposte serie e dalla forza delle rappresentanze sindacali nel difendere le attese dei lavoratori. Il rinnovo contrattuale, in definitiva, viene letto come un atto di rispetto dovuto a chi garantisce la sicurezza del Paese, un rispetto che passa necessariamente per scelte politiche concrete e non più rinviabili.

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