Missioni militari in Medio Oriente: l’Italia arretra a Ovest dopo l’attacco drone a Erbil

La geografia del rischio in Medio Oriente impone una brusca virata alla difesa italiana. Non si parla ufficialmente di fuga, ma il “riposizionamento strategico verso ovest” è la risposta immediata a un clima di sicurezza ormai deteriorato. Sotto la pressione delle tensioni tra Iran, Israele e Stati Uniti, l’Italia ha deciso di ridurre l’esposizione dei propri uomini, cercando rifugio in aree considerate meno vulnerabili agli attacchi delle milizie regionali.

Il fattore drone: 120 soldati nei bunker e base colpita

L’accelerazione del piano di disimpegno è figlia di un evento critico avvenuto nella base di Erbil, nel Kurdistan iracheno. Un drone esplosivo ha centrato l’area del contingente italiano, danneggiando mezzi e infrastrutture. Solo la prontezza delle procedure di sicurezza ha evitato la strage: 120 militari italiani sono riusciti a rifugiarsi tempestivamente nei bunker, uscendo illesi dall’impatto. Questo episodio ha confermato che la presenza italiana nelle aree più calde dell’Iraq non è più sostenibile alle attuali condizioni di rischio.

Exodus Erbil: i numeri del disimpegno italiano

Il ritiro dal Kurdistan iracheno è già una realtà operativa e i numeri ne delineano l’entità. Negli ultimi giorni, la presenza a Erbil è stata drasticamente tagliata: oltre 100 militari sono rientrati in Italia, mentre altri 70 sono stati trasferiti in Giordania, Stato considerato un approdo più sicuro nell’attuale scacchiere geopolitico. Nella base irachena restano attualmente circa 140 soldati, un contingente residuo in attesa di ulteriori ordini, mentre la logistica lavora a un ritiro completo che si preannuncia complesso e richiederà trasferimenti via terra verso i Paesi limitrofi.

Strategia “Ovest”: restare in campo riducendo i rischi

Il piano elaborato nelle sedi politico-militari non prevede l’abbandono totale della regione, ma un nuovo assetto difensivo. L’obiettivo è spostare le truppe in zone occidentali per garantire una maggiore protezione al personale senza rinunciare formalmente agli impegni nelle missioni internazionali. Si tratta di una misura prudenziale necessaria per adattare la presenza militare italiana a un contesto dove il “pericolo drone” è diventato una minaccia costante e imprevedibile.

Niente guerra, solo sicurezza: la linea del Governo

Nonostante il rimescolamento delle pedine sul campo, la posizione politica di Roma resta ferma: l’Italia non entrerà nel conflitto. Il supporto alle missioni autorizzate dal Parlamento continuerà, ma con un focus esclusivo sull’addestramento delle forze locali e sulla stabilizzazione delle aree meno critiche. La priorità assoluta è stata blindata dal Governo: la sicurezza dei militari italiani viene prima di ogni altra logica operativa in un Medio Oriente che rischia l’incendio globale.

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