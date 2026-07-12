Pitbull azzanna un carabiniere durante una lite a Ostia: militare ferito, denunciato il proprietario

Tensione nel piazzale della Stazione del Lido

Momenti di forte tensione nel pomeriggio di sabato 11 luglio a Ostia, dove un carabiniere è rimasto ferito durante un intervento per sedare una lite scoppiata nel piazzale della Stazione del Lido.

Il militare, impegnato insieme ai colleghi nel tentativo di riportare la calma, è stato morso a una gamba da un pitbull. Dopo i primi soccorsi, è stato trasportato all’ospedale Grassi di Ostia, dove è stato medicato e successivamente dimesso con una prognosi di sette giorni.

La lite tra persone senza fissa dimora

Secondo quanto ricostruito, l’intervento dei carabinieri è scattato dopo numerose segnalazioni arrivate al Numero Unico di Emergenza 112. Nel piazzale della stazione era in corso un’accesa discussione, nata per futili motivi, tra alcune persone senza fissa dimora.

I militari sono arrivati sul posto per separare i contendenti ed evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. Proprio durante queste fasi, mentre i carabinieri stavano cercando di riportare l’ordine, il cane si sarebbe improvvisamente scagliato contro uno di loro.

Il morso alla gamba e il trasporto in ospedale

Il pitbull, risultato regolarmente dotato di microchip, ha azzannato il carabiniere a una gamba, provocandogli una ferita che ha reso necessario l’intervento dei sanitari.

Il militare è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Grassi, dove è stato sottoposto alle cure del caso. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione: i medici lo hanno dimesso con una prognosi di sette giorni.

Denunciato il proprietario del cane

Al termine degli accertamenti, i carabinieri hanno denunciato all’autorità giudiziaria il proprietario dell’animale, un 45enne originario della Bosnia-Erzegovina, già noto alle forze dell’ordine.

Per l’uomo è scattata una denuncia per lesioni personali colpose. La posizione del proprietario sarà ora valutata dagli organi competenti, anche alla luce delle verifiche sulla gestione dell’animale al momento dell’aggressione.

Segnalazione ai servizi veterinari

Contestualmente alla denuncia, è stata inoltrata una segnalazione ai servizi veterinari competenti, chiamati a svolgere gli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa.

Gli accertamenti proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio e verificare ogni profilo di responsabilità legato alla custodia del cane.

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