Esercito Italiano, scatta la massima allerta addestrativa: tre esercitazioni strategiche simultanee tra Kosovo, Austria e minacce ibride

Esercito Italiano Le moderne operazioni militari non concedono margini d’errore. Lo scenario geopolitico internazionale, segnato dal ritorno della competizione tra grandi potenze e dall’ascesa delle minacce ibride, impone alle forze armate una prontezza operativa immediata. Per rispondere a queste sfide, nei primi giorni di luglio, l’ha portato a termine contemporaneamente tre imponenti attività addestrative. Dal contenimento delle rivolte in Kosovo al combattimento ad alta intensità sulle Alpi austriache, fino alla gestione delle crisi civili e tecnologiche, i reparti della Difesa hanno testato procedure d’emergenza, sistemi d’arma e forme avanzate di cooperazione internazionale.

Kosovo: ad alta tensione l’esercitazione “Golden Sabre 2026” a Camp Vrelo

Nel delicate teatro operativo dei Balcani occidentali, la stabilità si garantisce con la massima prontezza e la perfetta integrazione sul campo. Tra il 2 e il 3 luglio 2026 , presso l’area addestrativa di Camp Vrelo situata nei pressi di Pristina, si è sviluppata l’esercitazione congiunta “Golden Sabre 2026” . I militari italiani del Regional Command West di KFOR , attualmente guidati sul terreno dal Reggimento “Lancieri di Novara” (5°) , hanno operato in prima linea per testare la gestione di crisi acute della sicurezza.

Sotto la direzione del comandante del contingente, il Colonnello Federico Mora, l’attività sul campo ha visto la simulazione di un progressivo e realistico deterioramento dell’ordine pubblico, obbligando i reparti a reagire a eventi simulati a rischio escalation:

Tecniche avanzate di Crowd and Riot Control (CRC) per il contenimento di manifestanti violenti e il controllo della folla;

per il contenimento di manifestanti violenti e il controllo della folla; Rimozione forzata di blocchi stradali e ostacoli complessi posti lungo le vie di comunicazione;

Individuazione, messa in sicurezza e bonifica specialistica di ordigni esplosivi e materiali pericolosi ;

; Monitoraggio dello spazio aereo tattico tramite sistemi a pilotaggio remoto (droni);

(droni); Attivazione immediata della catena di comando per procedure di evacuazione sanitaria d’urgenza ( MEDEVAC ).

La cooperazione ha visto lavorare fianco a fianco l’Esercito Italiano, la missione europea per lo Stato di diritto EULEX , i reparti speciali della Kosovo Police (KP) , i moduli di soccorso dell’Emergency Management Agency (EMA) e il personale della Kosovo Security Force (KSF), convalidando la flessibilità logistica e l’interoperabilità dottrinale della NATO nell’area balcanica.

Sulle Alpi austriache: il 5° Alpini nella morsa di “Wechselland 26”

Parallelamente, le forze d’élite montane italiane si sono schierate nel comprensorio montano e rurale del Wechselland, situato nel sud della Bassa Austria. Dal 15 al 26 giugno , con fasi conclusive protrattasi fino ai primi giorni di luglio, un plotone scelto del 5° Reggimento Alpini , storico reparto inquadrato nella Brigata Alpina “Julia” , ha rappresentato l’Italia nella vasta esercitazione internazionale “Wechselland 26” .

L’evento addestrativo su larga scala è stato organizzato e pianificato dalla prestigiosa Theresianische Militärakademie (l’Accademia Militare dell’Esercito austriaco) in stretta sinergia operativa con la 6ª Brigata da montagna del Bundesheer . L’esercitazione ha visto lo schieramento complessivo di oltre 1.600 militari austriaci e stranieri, addestrati all’interno e a ridosso di aree abitate e municipi della Buckligen Welt. Le squadre Fuciliere italiane e le controparti austriache hanno operato in uno scenario a partiti contrapposti estremamente rigido, affrontando:

Operazioni di combattimento ravvicinato in ambiente urbano e montano;

Allestimento e difesa perimetrale di posti comando tattici;

Una complessa fase continuativa di 48 ore senza sosta, dedicata alle operazioni difensive d’arresto per logorare e rallentare l’avanzata delle forze avversarie.

L’addestramento ha incrementato la capacità di comando e controllo in contesti multinazionali, integrando la preparazione logistica della “Julia”, recentemente impegnata anche nei moduli ad alta prontezza dell’Allied Reaction Force della NATO. Al termine dei combattimenti simulati, le delegazioni militari si sono riunite presso il cimitero monumentale di Wiener Neustadt per una cerimonia commemorativa formale, rendendo omaggio ai soldati italiani caduti in prigionia durante il primo conflitto mondiale.

Guerra ibrida e droni: la dottrina CIMIC e l’esercitazione “MACTE ANIMO 1/2026”

L’evoluzione dei conflitti contemporanei dimostra che il successo militare dipende strettamente dalla gestione della population civile, dalla tutela delle infrastrutture critiche e dalla neutralizzazione delle minacce non convenzionali. Proprio per consolidare queste competenze specialistiche, il 7° Reggimento CIMIC (Civil-Military Cooperation), reparto d’eccellenza dell’Esercito recentemente decorato con la Medaglia d’Argento al Valore dell’Esercito, ha concluso l’esercitazione complessa denominata “MACTE ANIMO 1/2026” .

Il dispositivo è stato appositamente sviluppato per simulare scenari di estrema instabilità politica, pressures asimmetriche sulle comunità locali e minacce tecnologiche avanzate. Durante l’attività, il Battaglione CIMIC ha dovuto operare sotto sforzo gestendo compiti complessi:

Raccolta e analisi speditiva di flussi informativi relativi all’ambiente civile della zona d’operazioni;

Coordinamento sul campo con autorità amministrative locali, istituzioni del territorio e organizzazioni non governative (ONG);

Risposta tattica e protezione dei reparti a fronte di attacchi simulati condotti tramite sistemi a pilotaggio remoto (droni) nemici.

L’esercitazione ha beneficiato del supporto integrato degli assetti specialistici della Brigata Informazioni Tattiche , fondamentale per garantire la corretta interpretazione della situazione sul terreno e per assicurare la libertà di movimento dei contingenti alleati. La dimensione multinazionale dell’evento è stata ulteriormente rafforzata grazie alla partecipazione attiva di personale militare straniero inserito in programmi bilaterali dedicati, confermando la centralità del modello italiano CIMIC nella gestione delle moderne crisi internazionali.





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