La Marina mette in vendita oltre 16mila Mab Beretta: all’asta i moschetti automatici che hanno fatto la storia delle Forze Armate italiane

Dismessi dagli arsenali, ora cercano un acquirente

Per decenni hanno accompagnato la storia operativa delle Forze Armate italiane. Oggi, ormai fuori servizio, i Mab Beretta finiscono sul mercato attraverso una procedura avviata dall’Agenzia Industrie Difesa. Si tratta di 16.165 pistole mitragliatrici calibro 9 millimetri, dismesse dalla Marina Militare e attualmente custodite negli arsenali di La Spezia, Taranto e Augusta.

I Moschetti Automatici Beretta, noti semplicemente come Mab, sono stati impiegati a lungo nell’ambito dei compiti istituzionali della Forza Armata. Ora la Marina prova a cederli in blocco, nello stato in cui si trovano, tramite una consultazione di mercato non vincolante, finalizzata a individuare il miglior offerente.

Dove si trovano i 16.165 Moschetti Automatici Beretta

La quota più consistente del lotto è conservata in Liguria. Nell’Arsenale della Spezia sono custoditi 8.404 esemplari. Altri oltre 7 mila Mab si trovano nella base di Taranto, mentre i restanti 249 sono depositati ad Augusta, in Sicilia.

La procedura riguarda materiale dichiarato fuori servizio ai sensi della normativa militare. Sarà la stessa Marina Militare a valutare la congruità dell’offerta presentata dagli operatori interessati.

Le caratteristiche dei Mab messi in vendita

Le armi oggetto della procedura sono pistole mitragliatrici calibro 9 Parabellum. Secondo quanto indicato nella documentazione, sono dotate di funzionamento semiautomatico a raffica, hanno una lunghezza di 95 centimetri e una canna da 32 centimetri.

Con caricatore vuoto, ogni esemplare pesa oltre 4 chilogrammi. La cadenza di tiro indicata è di 600 colpi al minuto.

Il lotto comprende i modelli 4 e 5, rispettivamente 38/49 e 38/56, versioni che hanno segnato una lunga fase dell’equipaggiamento individuale delle Forze Armate italiane.

Chi può partecipare alla procedura

La consultazione è riservata esclusivamente agli operatori in possesso della licenza prefettizia prevista dall’articolo 28 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, relativa alla fabbricazione o vendita di armi da guerra.

Per i soggetti esteri è richiesta una licenza equivalente, rilasciata secondo la normativa del Paese di appartenenza. Prima di presentare l’offerta, gli operatori interessati potranno effettuare un sopralluogo, previo appuntamento, nei tre siti in cui i Mab sono custoditi.

Scadenza fissata al 27 luglio 2026

Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 10 del 27 luglio 2026. L’invio dovrà avvenire esclusivamente tramite la piattaforma Asp di Acquisti in Rete Pa.

Nel disciplinare viene precisato che la scelta della piattaforma è legata alla necessità di garantire la più ampia partecipazione, in attesa della riattivazione della piattaforma Aid dedicata alle vendite all’asta. L’obiettivo è consentire agli operatori interessati di visionare la documentazione, dialogare con la stazione appaltante e presentare l’offerta attraverso un’interfaccia ritenuta fruibile e chiara.

Cosa accadrà dopo la chiusura delle offerte

Una volta scaduti i termini, si procederà con l’apertura delle buste. In una prima fase sarà verificata la completezza e la conformità della documentazione amministrativa presentata.

Se necessario, potrà essere attivato il soccorso istruttorio, per integrare o sanare eventuali carenze documentali. Solo dopo questa fase si passerà all’esame della parte economica.

Il ritiro del materiale sarà possibile soltanto dopo l’approvazione dell’atto di vendita da parte del direttore generale dell’Agenzia Industrie Difesa e la successiva sottoscrizione del contratto. La consegna avverrà con la firma di un apposito verbale tra le parti.

Dalla storia operativa ai compiti cerimoniali

I Mab sono stati per anni parte dell’equipaggiamento delle Forze Armate italiane. Con il passare del tempo, però, sono diventati non più adeguati ai moderni impieghi delle armi leggere.

Tra gli ultimi utilizzi figura quello a bordo della nave scuola Amerigo Vespucci, dove i Moschetti Automatici Beretta sono stati impiegati per compiti prevalentemente cerimoniali.

Quale futuro per i Mab dismessi

La vendita potrebbe aprire, almeno in teoria, alla cessione di una piccola parte degli esemplari sul mercato civile, ma soltanto dopo eventuali interventi di demilitarizzazione. Una possibilità che appare complessa, soprattutto per le operazioni oggi richieste per la trasformazione in arma a solo fuoco semiautomatico con ciclo di sparo a otturatore chiuso.

Per questo motivo, salvo alcuni esemplari eventualmente disattivati, lo scenario più verosimile, in caso di effettiva cessione, resta quello di un trasferimento a operatori autorizzati o a forze di polizia di Paesi emergenti, nel rispetto delle autorizzazioni e delle normative applicabili.

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