Perde la vita sotto gli occhi della moglie. Muore militare di Orvieto, grave lei

Uno scontro frontale violentissimo è costato la vita ad un maresciallo dell’esercito di Orvieto mentre la moglie , che viaggiava in moto con lui, è ricoverata in gravi condizioni al Gemelli di Roma. Maurizio Pagliaroli, 47 anni, era alla guida della sua motocicletta quando si è scontrato frontalmente con un furgone Doblò che veniva dalla direzione opposta.

È successo a pochi chilometri da Tuscania. Il maresciallo dell’esercito è morto sul colpo mentre la moglie è stata trasferita in elicottero a Roma, al Gemelli. È stata ricoverata in codice rosso. Il conducente del Doblò è stato portato all’ospedale di Belcolle, in provincia di Viterbo, ma le sue condizioni non preoccupano i sanitari del piccolo nosocomio.

Lo scontro sarebbe avvenuto all’uscita di una curva e i due orvietani che viaggiavano in moto sarebbero stati sbalzati sull’ asfalto. Maurizio Pagliaroli lavorava al Comando aviazione dell’esercito a Viterbo.