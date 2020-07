Piacenza, i carabinieri arrestati collaborano. Si stringe il cerchio su alte sfere gerarchiche

I carabinieri arrestati rispondono alle domande dei magistrati. Si stringe ulteriormente il cerchio investigativo attorno alla figura dell’appuntato Giuseppe Montella, ritenuto ai vertici di questo “sistema” criminale incancrenito nella caserma Levante. Non solo. Stando a quanto risulta, sarebbero emersi riferimenti anche al ruolo di presunte alte sfere gerarchiche. Resta da capire se per queste ci sia una forma di responsabilità penalmente rilevante.

Interrogatori

Si sono tenuti, di fronte al gip di Piacenza, Luca Milani, gli interrogatori di garanzia per i carabinieri che hanno ricevuto misure cautelari nell’inchiesta sui presunti reati di spaccio di droga, violenze e sequestri di persona commessi all’interno della caserma Levante di Piacenza. I reati di cui si sono resi partecipi Angelo Esposito, Salvatore Cappellano, Daniele Spagnolo e Giacomo Falanga fin dal 2017 e soprattutto nei primi mesi di quest’anno sono molto gravi e rischiano pesantissime condanne. L’unica figura che sembra mostrare solidità è quella dell’appuntato Giuseppe Montella, al vertice della piramide criminale, il cui interrogatorio è previsto sabato.

Controlli patrimoniali

Dai controlli patrimoniali condotti dalla Guardia di finanza è emerso che il militare aveva acquistato una villa alle porte di Piacenza per 260mila euro. Il luogo dove, in piena pandemia, si ritrovavano gli arrestati con altri parenti e amici per fare feste. Sempre Montella dovrà spiegare come ha fatto a detenere decine di conti correnti bancari e acquistare, dal 2008, ben 16 moto di grossa cilindrata e 11 auto di lusso. Dalle intercettazioni emerge che una figura decisiva è quella di Maria Luisa Cattaneo, 38 anni, compagna del carabiniere infedele, che, consapevole di tutto, lo accompagnava a ritirare lo stupefacente con la sua auto per poi nasconderlo.

La personalità di Montella

«La personalità dell’indagato rivela come egli abbia la profonda convinzione di poter tenere qualunque tipo di comportamento, vivendo al di sopra della legge e di ogni regola di convivenza civile». Per il gip di Piacenza è questo Montella, detto “Peppe”, 37 anni, napoletano, il leader del gruppetto di carabinieri sotto accusa per pestaggi, estorsioni, spaccio e anche di tortura. Un uomo che «non mostra paura di nulla ed è dotato di un carattere particolarmente incline a prendere parte ad azioni pericolose e violente». Basti pensare che uno dei pusher tenuti in scacco dai militari della stazione Levante, di fronte agli investigatori che lo sentono per l’indagine, si dice disposto subito a formalizzare una denuncia, anche a costo di essere rimpatriato perché non in regola con i documenti, poiché la situazione per lui non era più sostenibile».

I pestaggi

Alla famiglia raccontava le sue gesta – lui che definiva il suo gruppo «una associazione a delinquere» e diceva di essere a capo della «piramide» – senza tralasciare i particolari più cruenti. Accennando alla moglie di una operazione di servizio appena conclusa, dopo aver sottolineato di essersi stirato un muscolo correndo dietro a uno spacciatore le dice senza problemi: «Amore, però lo abbiamo massacrato». L’essersi fatto male, «perché ho corso dietro a un negro», diventa anche un racconto per il figlio undicenne, che incuriosito lo incalza: «L’hai preso poi? Gliele avete date? Chi eravate? Chi l’ha picchiato?». «Eh, un po’ tutti», è la risposta dell’appuntato che, come per vantarsi, precisa che anche i suoi colleghi avevano picchiato lo straniero. E ancora, sempre parlando con la moglie, raccontando le fasi dell’arresto di un maghrebino, si vanta così: «Questo c’ha fatto penare… Mamma quante mazzate ha pigliato… Abbiamo aspettato là dieci minuti, siamo riusciti a bloccarlo, non parlava, e ha preso subito due-tre schiaffi. Ne ha prese amore… in Caserma, amore! Colava il sangue, sfasciato da tutte le parti. Un ragazzino del ’96. Non ha detto “A”». Il suo scopo era eseguire arresti ad ogni costo, così gli ufficiali di grado superiore erano disposti a chiudere un occhio sulle intemperanze e sulle irregolarità che commetteva insieme agli altri militari.