Carabinieri arrestati, Giancarmine Carusone è il nuovo comandante della Compagnia

E’ stato scelto il capitano Giancarmine Carusone, comandante fino a ieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, per riorganizzare la caserma di Piacenza Levante, finita nell’occhio del ciclone per l’inchiesta scandalo, che ha coinvolto diversi militari dell’Arma nell’organizzare tra l’altro lo spaccio di droga e i festini a luce rossa durante il lockdown anti Covid-19.L’ufficiale ha già lasciato Barcellona Pozzo di Gotto, dove sarà nominato un un nuovo comandante.

Tra i primi a ringraziarlo per l’attività svolta sul territorio è stata il coordinamento antiracket S.O.S Impresa – Rete per la Legalità. Il vicepresidente nazionale Giuseppe Scandurra, unitamente al Coordinatore Regionale Giuseppe Foti e al Coordinatore provinciale Tindaro Maio, hanno diffuso una nota con cui lo ringraziano per la fiducia affidata alla Rete per la Legalità e agli imprenditori tutti.

“Si uniscono ai ringraziamenti e ai complimenti i soci della Rete per la Legalità di Barcellona Pozzo di Gotto, nelle persone di Rosario Triolo e Stefano Vento, per l’impegno dimostrato durante la sua permanenza e la devozione al lavoro che lo ha sempre contraddistinto. A testimonianza della sua alta professionalità, il comandante Carusone è stato trasferito nella città di Piacenza e orgogliosi di averlo avuto come punto di riferimento, porgiamo un sentito in bocca al lupo, certi che espleterà il suo nuovo incarico con passione e dedizione con l’obiettivo di sostenere sempre il prossimo”.