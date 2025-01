Pesta a sangue una poliziotta per una multa: lei finisce in ospedale, lui in fuga

Un agente della polizia locale di Siracusa è stata aggredita da un uomo sorpreso mentre stava smaltendo abusivamente dei rifiuti in pieno centro a Siracusa. La vittima è stata costretta a fare ricorso alle cure del Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I mentre i colleghi della donna sono sulle tracce dell’aggressore.

È accaduto nella mattinata di ieri in via Tagliamento, a due passi da corso Gelone, il cuore di Siracusa, dove due ispettrici della polizia locale, nel corso di un servizio di controllo, hanno notato quell’uomo con due sacchetti dell’immondizia che avrebbe voluto conferire in un carrellato.

Le agenti si sono fermate con l’auto di pattuglia e una di loro ha chiesto i documenti all’uomo che, però, si sarebbe rifiutato e quando gli è stato detto della sanzione è andato su tutte le furie, aggredendo una delle due, per poi salire a bordo della sua macchina e scappare.

L’altra ispettrice, che era già riuscita a prendere il numero di targa di quel veicolo, ha prestato le prime cure alla collega, trasferita al Pronto soccorso. “Un episodio ignobile – ha commentato l’assessore alla polizia municipale di Siracusa, Giuseppe Gibilisco – e mi auguro non solo che il responsabile venga preso ma anche sia comminata una pena esemplare”.