Carabinieri aggrediti durante un posto di blocco, alcuni passanti corrono in aiuto dei militari

Carabinieri aggrediti durante un controllo in strada: accade ad Atripalda, nella provincia di Avellino; i due aggressori sono stati fermati, identificati e denunciati. Durante un controllo stradale di routine nel centro della cittadina irpina, i militari dell’Arma hanno sottoposto a controllo due giovani extracomunitari che, alla richiesta di presentare i documenti dapprima si sono rifiutati, poi sono passati all’azione e hanno aggredito i carabinieri.

I militari stavano per essere sopraffatti dai due quando, fortunatamente, alcuni passanti hanno assistito alla scena e sono intervenuti in loro aiuto. Nel frattempo, sul posto sono intervenute altre quattro pattuglie: i carabinieri hanno così fermato e identificato i due aggressori, che sono stati denunciati a piede libero alla competente Autorità Giudiziaria per lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale.

