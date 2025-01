“FIERO DEI MIEI CARABINIERI”: IL COMANDANTE LUONGO RISPONDE AGLI ATTACCHI

In un momento in cui le forze dell’ordine sono al centro di un fuoco incrociato mediatico e politico, con le piazze che ribollono e certi commentatori pronti a ergersi a giudici supremi dell’operato delle forze di polizia, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri sceglie la via diretta. Una lettera che è insieme corazza e spada: protezione per i suoi uomini e risposta affilata a chi, comodamente seduto dietro una scrivania, pretende di dare lezioni a chi rischia la vita ogni giorno per la sicurezza dei cittadini.

LETTERA AI CARABINIERI, IL COMANDANTE LUONGO: “PROFESSIONALITÀ E CORAGGIO SONO LA NOSTRA FORZA”

Un messaggio di vicinanza e sostegno alle donne e agli uomini dell’Arma in un momento di particolare tensione sociale

Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, ha indirizzato una lettera ai suoi militari, esprimendo apprezzamento per il loro operato e fornendo indicazioni sul delicato momento che le forze dell’ordine stanno attraversando.

ELOGIO ALL’OPERATO DELL’ARMA

Nelle prime righe della missiva, il Comandante evidenzia i risultati osservati nei suoi primi mesi di comando: “Ho potuto constatare, giorno dopo giorno, anche in momenti difficili e delicati sotto il profilo operativo, in Italia e all’Estero, la capacità, la dedizione e il coraggio di Voi Carabinieri.”

IL RUOLO SOCIALE DEL CARABINIERE

Luongo sottolinea il ruolo fondamentale dell’Arma nella società: “Emerge continuamente l’affidabilità dell’Arma nella tutela delle comunità dove viviamo, nel prevenire i reati e nel reprimerli, ma soprattutto nell’azione di vicinanza al cittadino che sappiamo esprimere.” Un’enfasi particolare viene posta sull’aspetto umano del servizio, definendo il carabiniere come “punto di riferimento di tutti e baluardo contro le ingiustizie.”

GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI TENSIONE

In riferimento ai recenti episodi di tensione, il Comandante fornisce chiare indicazioni operative: “Vi esorto a improntare sempre la Vostra condotta sulle procedure operative alle quali siete addestrati, che costituiscono la linea d’azione per intervenire tutelando sé stessi e ogni altra persona.”

RISPOSTA ALLE CRITICHE

Di fronte alle recenti polemiche mediatiche, Luongo difende l’operato dei suoi uomini: “La nostra professionalità è la risposta migliore anche a inopinati commenti che sono ingiustamente apparsi su alcuni organi di informazione in questi giorni.”

COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE

Il Comandante ribadisce l’importanza della cooperazione interistituzionale, invitando a proseguire il lavoro “con entusiasmo e senso del dovere, in piena sintonia con l’Autorità giudiziaria e con le altre Forze di polizia.”

MESSAGGIO DI INCORAGGIAMENTO

Con tono paterno e motivazionale, Luongo si rivolge direttamente ai suoi uomini: “Carabinieri, come in ogni momento di difficoltà, voglio ricordarVi l’importanza della Vostra missione e il valore del Vostro impegno quotidiano e insieme, come sempre, supereremo ogni sfida.”

CONCLUSIONE

La lettera si conclude con parole di profondo apprezzamento: “Continuate a servire con dedizione e onore, perché la Vostra determinazione e il vostro coraggio sono la forza di questa Istituzione. Sono fiero di voi, Vi ringrazio profondamente e, con l’orgoglio di essere il Vostro Comandante Generale, saluto Voi e le Vostre famiglie con ammirazione e con affetto sincero.”

ONORE E DOVERE: LA RISPOSTA SILENZIOSA ALLE POLEMICHE

