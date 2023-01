Padova, si getta nel fiume per sfuggire a un controllo di polizia: ripescato morto

L’altro in fuga

Stando a quanto riferito da amici e da una cognata, Ossama Benrbeha- sposato, un figlio di un anno – era in Italia da circa un anno e lavorava in nero come bracciante. Parlava arabo e francese, non l’italiano. Uno del gruppo che ci fa da traduttore, ci passa al telefono il giovane fuggito mentre i poliziotti cercavano di bloccare Benrbeha. Dice di essere irregolare in Italia. Gli chiediamo il nome: «Non lo dico, ho paura di rintracciato ed espulso». La persona al telefono sostiene di essere stata colpita con spray al peperoncino e di non aver visto l’esatto momento in cui Ossama Benrbeha si è lanciato nel Brenta. In relazione alle dichiarazioni qui riportate, la questura di Padova sostiene che «al momento le stesse non trovano alcun riscontro. Ad ogni buon conto ogni approfondimento investigativo sulla vicenda sarà valutato dall’autorità giudiziaria». Quanto accaduto a Pontevigodarzere ha un precedente, proprio nel Padovano. Il 4 giugno 2021, un giovane di origini africane, inseguito dalla polizia dopo un furto all’Eurospar di Via Altichiero, si era tuffato nel Brenta. Anche in quel caso il fuggitivo era annegato nel fiume.