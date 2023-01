Imbottito di droga scavalca cancello, ma è quello della caserma dei carabinieri

Nottetempo ha scavalcato un cancello. Ed è entrato in una area verde con una palazzina sullo sfondo. Spinto verosimilmente dagli effetti della droga che aveva assunto, l’uomo, un 32enne originario dell’Abruzzo, non si è minimamente reso conto di una cosa: stava entrando nella caserma dei carabinieri di Afragola, hinterland Nord di Napoli.

LEGGI ANCHE Consegnato zaino smarrito in caserma, carabiniere sottrae i soldi all’interno. Condannato a due anni e otto mesi

LEGGI ANCHE L’Arma dei Carabinieri non si tocca! Tor Bella Monaca libera dalle mafie

Questi i fatti: l’ultratrentenne abruzzese, evidentemente alterato, poco dopo la mezzanotte è entrato nella zona militare. Immediatamente è stato bloccato dai militari che lo hanno perquisito. E gli hanno trovato addosso pure 3 dosi di crack (una delle droghe più a buon mercato e dagli effetti più devastanti) ed un flaconcino di metadone. Il metadone è un narcotico di solito usato per contrastare per la dipendenza da oppioidi nell’ambito di programmi di riabilitazione.

Sul posto i carabinieri hanno chiesto l’intervento di personale sanitario del 118: i paramedici hanno constatato le buoni condizioni di salute dell’uomo. Il gesto è costato allo sprovveduto una segnalazione all’autorità amministrativa per il possesso di droga ed una denuncia per accesso abusivo in caserma.