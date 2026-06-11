Motociclista spara sei colpi contro un carabiniere tra la folla a Sant’Anastasia

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Sei colpi esplosi in pieno centro dopo una discussione tra motociclisti

Una banale discussione per questioni di circolazione stradale ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. Nella tarda serata del 9 giugno, a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli, un carabiniere libero dal servizio è stato coinvolto in una sparatoria mentre si trovava in scooter in via Guglielmo Marconi.

Secondo quanto ricostruito finora, il militare avrebbe incrociato un altro motociclista. Tra i due sarebbe nato un diverbio legato alla viabilità, probabilmente una discussione come tante per una precedenza o una manovra contestata. Poi, però, la situazione è precipitata: l’altro uomo avrebbe inseguito il carabiniere ed esploso contro di lui sei colpi d’arma da fuoco.

Il carabiniere illeso per miracolo

Nessuno dei proiettili ha raggiunto il militare, che è uscito dall’episodio miracolosamente illeso. Una circostanza che, vista la dinamica e il contesto, evita solo per caso un bilancio ben più grave.

Cinque colpi avrebbero terminato la loro corsa contro il muro di un edificio, mentre un sesto proiettile ha danneggiato lo pneumatico di un’auto parcheggiata lungo la strada. Dettagli che restituiscono tutta la pericolosità di una scena consumata in pieno centro abitato, con decine di persone in strada al momento degli spari.

Una strada centrale, la paura tra i residenti

La sparatoria è avvenuta in via Guglielmo Marconi, arteria che collega via Madonna dell’Arco con corso Umberto I, nel cuore di Sant’Anastasia. Una zona abitata, frequentata, dove quei sei colpi esplosi in rapida successione hanno inevitabilmente seminato paura.

In un primo momento, proprio per la gravità dell’episodio, erano circolate diverse ipotesi: da un possibile agguato a una rapina degenerata. Solo dopo i primi accertamenti è emersa una ricostruzione diversa, se possibile ancora più inquietante: non un piano criminale strutturato, ma la trasformazione di un litigio stradale in una sparatoria.

Il motociclista è fuggito

Dopo aver esploso i colpi, il motociclista si è dileguato. L’uomo è ora attivamente ricercato dai carabinieri, che stanno lavorando per identificarlo e rintracciarlo.

Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Castello di Cisterna e quelli della stazione di Sant’Anastasia, insieme a un’ambulanza del 118. Gli investigatori hanno acquisito le registrazioni di alcune telecamere di sorveglianza presenti nella zona, utili a ricostruire gli spostamenti del responsabile prima e dopo la sparatoria.

Una lite qualunque diventata rischio strage

La dinamica, per quanto ancora al vaglio degli inquirenti, delinea un episodio di estrema gravità. Una discussione nata per motivi di traffico, uno di quei battibecchi che spesso si consumano in pochi secondi, sarebbe degenerata in un inseguimento armato.

Il dato più allarmante resta il contesto: sei colpi sparati in strada, in una zona centrale e con persone presenti. Non è difficile immaginare quanto poco sarebbe bastato perché uno dei proiettili colpisse il carabiniere, un passante o chiunque si trovasse lungo la traiettoria.

Indagini in corso a Sant’Anastasia

Le indagini proseguono per dare un nome al motociclista fuggito e chiarire ogni dettaglio dell’accaduto. Al momento, il carabiniere non risulta ferito, ma l’episodio resta pesantissimo: una lite per strada trasformata in una raffica di colpi di pistola, con un militare salvo solo per un caso e un intero quartiere costretto a fare i conti con l’ennesima esplosione di violenza.

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