Marocchino va in caserma per l’obbligo di firma e prende a pugni un carabiniere

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L’assalto davanti alla stazione dei Carabinieri

Un carabiniere in servizio alla caserma di Venturina Terme, frazione di Campiglia Marittima, in provincia di Livorno, è stato aggredito da un giovane che si era presentato per sottoporsi all’obbligo di firma.

L’episodio è stato denunciato da Unarma, l’associazione sindacale dei Carabinieri, che ha diffuso su Facebook il video dell’aggressione. Nel post, il sindacato sottolinea la rapidità d’intervento del militare: “La prontezza del collega ha evitato il peggio. Ma quante ne dobbiamo ancora subire per cambiare le regole d’ingaggio?”

Il giovane si presenta per l’obbligo di firma, poi l’aggressione

Secondo quanto riferito, il responsabile sarebbe un giovane di nazionalità marocchina. Si era recato alla stazione dei Carabinieri di Venturina Terme per adempiere alla misura dell’obbligo di firma.

Quando il militare si è affacciato dalla porta, il giovane, descritto in evidente stato di agitazione, lo avrebbe improvvisamente attaccato, tentando di colpirlo con dei pugni.

La reazione del militare e l’intervento dei colleghi

Il carabiniere è riuscito a reagire con prontezza, evitando che la situazione degenerasse. In suo aiuto sono intervenuti altri due uomini presenti all’interno della caserma, verosimilmente militari, che hanno contribuito a bloccare l’aggressore.

Il giovane è stato immobilizzato a terra e messo in sicurezza dai tre carabinieri, che hanno impedito ulteriori conseguenze sia per il militare aggredito sia per lo stesso aggressore.

Arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale

Dopo essere stato fermato, il giovane è stato arrestato con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Durante le fasi dell’intervento, i carabinieri hanno inoltre evitato che il ragazzo finisse in una situazione ancora più pericolosa: nel tentativo di bloccarlo, infatti, è stata tutelata anche la sua incolumità, poiché avrebbe rischiato di essere investito da un’auto.

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