Modena, Carabiniere cade dalla moto di servizio e muore

Un carabiniere di 54 anni è morto questa mattina mentre, a bordo della motocicletta di servizio, percorreva la Complanare Einaudi in località Cantone di Mugnano, alle porte di Modena. Il tragico incidente si è verificato alle 11.30. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale, il 54enne militare in forza da anni nella Compagnia di Modena, ha perso il controllo della moto cadendo sull’asfalto. Sarebbe deceduto sul colpo davanti al collega di pattuglia con il quale era in servizio stamattina.



Secondo le prime informazioni acquisite da automobilisiti che hanno assistito impotenti all’incidente, il motociclista avrebbe perso il controllo della sua moto schiantandosi. Inutili i soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare

