Contratti scaduti, stretta del Governo Meloni: anticipo automatico dopo 12 mesi, ma il nodo Sicurezza e Difesa resta aperto

La novità del decreto: scatta un paracadute salariale contro i rinnovi lumaca

Il Governo Meloni ha introdotto nel decreto lavoro approvato dal Consiglio dei ministri del 28 aprile 2026 un nuovo meccanismo pensato per colpire i rinnovi lumaca e arginare l’effetto dei cosiddetti contratti pirata: se un CCNL non viene rinnovato entro 12 mesi dalla scadenza, scatta un adeguamento automatico delle retribuzioni pari al 30% della variazione IPCA registrata nell’anno precedente, erogato come anticipazione forfettaria in attesa della firma del nuovo contratto. La misura è stata contestata da USB, che la definisce un adeguamento “molto al ribasso” e critica anche il riferimento a un indice che, secondo il sindacato, non riflette pienamente il costo reale della vita.

Cosa prevede la norma: attesa massima, aumento automatico, anticipo in busta paga

La regola fissata dal decreto è netta: oltre un anno di attesa, il lavoratore non resta più fermo a guardare. In caso di mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale, entra in funzione una tutela economica automatica calcolata sul 30% dell’IPCA, cioè l’indice armonizzato dei prezzi al consumo usato come riferimento per misurare l’inflazione. Non si tratta del rinnovo vero e proprio, ma di una indennità-ponte, una sorta di vacanza contrattuale rafforzata, destinata a coprire almeno una parte dell’erosione del potere d’acquisto fino alla chiusura della trattativa.

L’obiettivo politico: spingere imprese e parti sociali a chiudere prima

La logica del provvedimento è duplice. Da un lato, il Governo punta a mettere pressione sui tavoli negoziali che si trascinano per anni; dall’altro vuole offrire una copertura minima immediata contro l’inflazione ai lavoratori bloccati da trattative interminabili. Nello stesso impianto del decreto, secondo USB, compare anche il criterio del “salario giusto” per l’accesso alle decontribuzioni previste, con l’obiettivo dichiarato di contrastare i contratti al ribasso e premiare chi applica trattamenti economici coerenti con i contratti di riferimento.

Il vero limite della misura: il 30% dell’IPCA rischia di valere troppo poco

Qui si apre il fronte più delicato. Anche ammettendo che il meccanismo sia utile come segnale, la copertura economica resta molto parziale: il decreto non riconosce l’intera inflazione, ma soltanto il 30% della sua variazione. Tradotto: se l’IPCA fosse, per esempio, al 2%, l’adeguamento automatico sarebbe pari a 0,6%. È questo il punto su cui si concentra la critica sindacale: la norma evita il vuoto assoluto, ma non ricostruisce davvero il salario eroso dal caro vita. USB parla apertamente di misura insufficiente e denuncia un impianto che, così formulato, rischia di essere più simbolico che risolutivo.

Senza retroattività automatica: un dettaglio che pesa più del titolo

Il punto più pungente, politicamente e salarialmente, è un altro: non emerge un automatismo retroattivo pieno dalla scadenza del vecchio contratto. Il decreto costruisce un anticipo forfettario dopo 12 mesi, ma resta determinante il modo in cui le parti definiranno la decorrenza degli aumenti complessivi nella trattativa finale. In altre parole, il lavoratore ottiene una tutela minima, ma non la certezza di recuperare tutto il periodo perso. Questo è il confine che separa una vera svolta da un intervento tampone.

Sicurezza e Difesa: per il comparto in divisa il 30% IPCA non è oggi automatico

Sul Comparto Sicurezza e Difesa la situazione, allo stato attuale del decreto, non risulta automaticamente allineata al nuovo meccanismo previsto per il settore privato. Il rinnovo di questo comparto segue infatti una procedura negoziale specifica nel pubblico impiego. La contrattazione per il triennio 2025-2027 è stata aperta ufficialmente a Palazzo Vidoni il 26 gennaio 2026, coinvolgendo Forze di polizia, Forze armate e ordinamenti collegati. Questo dato conferma che il comparto viaggia su un binario distinto rispetto alla disciplina generale dei CCNL privati.

Perché il pubblico resta un caso a parte

Nel pubblico impiego, e quindi anche in Sicurezza e Difesa, i rinnovi non dipendono soltanto dal confronto tra parti sociali e datori di lavoro come nel privato, ma da stanziamenti pubblici, procedure negoziali dedicate e tempi istituzionali differenti. Il Governo rivendica di aver stanziato oltre 20 miliardi nelle ultime leggi di bilancio per il rinnovo dei contratti pubblici e di aver avviato la nuova tornata 2025-2027, compreso il comparto in divisa. Ma questo non equivale, almeno per ora, a dire che militari e poliziotti avranno automaticamente il medesimo anticipo del 30% IPCA previsto dal decreto per i contratti privati in ritardo.

La questione politica vera: il Governo userà con se stesso lo stesso rigore imposto ai privati?

Ed è qui che il tema diventa esplosivo. Se il decreto nasce per punire, o quantomeno disincentivare, i ritardi nel rinnovo dei contratti nel settore privato, resta da capire se lo stesso principio verrà esteso in modo esplicito anche al datore di lavoro pubblico. Per il personale in divisa la posta in gioco non è tecnica, ma sostanziale: specificità del ruolo, perdita di potere d’acquisto accumulata negli anni e aspettativa di un rinnovo che non si limiti a inseguire l’inflazione con il fiatone.

Il punto che divide: tutela minima o risposta insufficiente?

Il decreto del 28 aprile 2026 mette finalmente un paletto contro i contratti lasciati marcire per anni, ma la tutela economica disegnata dal Governo resta limitata, non pienamente compensativa e, per il pubblico in divisa, non ancora chiaramente estesa nella bozza del decreto. Il messaggio politico è forte; l’impatto concreto, molto meno. È accettabile che dopo anni di blocco la risposta sia un adeguamento che copre solo una frazione dell’aumento del costo della vita, mentre per i servitori dello Stato resta ancora aperta perfino la partita sull’applicazione della regola?

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