Visite Fiscali Inps: Nuove Fasce di Reperibilità per Dipendenti Pubblici

Cambiano le regole per le visite fiscali Inps dei dipendenti pubblici. In una mossa inattesa, l’Inps ha annunciato nuove fasce orarie di reperibilità, in risposta ad una recente sentenza del Tar del Lazio. La decisione è arrivata in pieno periodo natalizio, suscitando un immediato dibattito tra i lavoratori pubblici.

La sentenza del Tar ha dichiarato illegittime le precedenti fasce orarie, giudicando non equa la differenza tra dipendenti pubblici e privati. Fino ad ora, i dipendenti pubblici dovevano essere reperibili per 7 ore al giorno contro le 4 ore richieste ai lavoratori del settore privato. Questa disparità è stata considerata ingiusta dal Tar, che ha accolto un ricorso presentato dal sindacato di polizia penitenziaria.

In attesa di un nuovo decreto ufficiale, l’Inps ha emesso un messaggio-provvedimento temporaneo, stabilendo che le visite mediche domiciliari per i lavoratori pubblici dovranno seguire gli stessi orari dei privati: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, compresi domeniche e giorni festivi. Questo cambia radicalmente la situazione per i dipendenti pubblici che, fino ad ora, erano soggetti a una fascia di reperibilità più ampia, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Questa decisione è un punto di svolta per i diritti dei lavoratori nel settore pubblico, garantendo una maggiore equità rispetto ai colleghi del settore privato. Tuttavia, permane l’attesa per un decreto che formalizzi definitivamente questi cambiamenti, consolidando un nuovo standard di giustizia lavorativa in Italia.

