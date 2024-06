Militare suicida a Torino. “Siamo al 27mo suicidio tra Forze armate e di polizia dall’inizio dell’anno”

“Dopo aver pianto il collega ufficiale suicidatosi a metà maggio, a distanza di meno di un mese un altro collega dell’Esercito appartenente alla categoria graduati, si è tolto la vita in una caserma a Torino. Abbiamo più volte scritto e chiesto un intervento del ministro della Difesa per incrementare le azioni e le attenzioni di un disagio che non si può nascondere. Siamo ben lontani da quando l’argomento fu trattato in comitato dei capi qualche anno fa, ma delle misure pianificate, cambiate le sensibilità, poco si è fatto. Siamo stanchi di questa nefasta contabilità di morte”.

È il messaggio di cordoglio e di denuncia lanciato dal S.U.M. sull’ennesimo suicidio di un militare, un graduato, che lascia dei figli piccoli. “L’Osservatorio suicidi in divisa- prosegue il sindacato unico dei militari- ci ricorda che siamo al 27mo suicidio tra Forze armate e di polizia dall’inizio dell’anno. Esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia”.

