Carabinieri protestano: “Al G7 straordinari extra solo per la Polizia”

Brindisi – Non si placa la polemica sugli alloggi destinati alle forze dell’ordine in occasione del G7 che si è tenuto a Brindisi la scorsa settimana. Dopo le lamentele per le condizioni igienico-sanitarie della nave Mykonos Magic, che aveva ospitato gli agenti nei primi giorni dell’evento, ora è la volta della nave GNV, indicata come inadeguata dal sindacato USIC.

Polemiche sugli alloggi inadeguati durante il G7

“Già ieri avevamo denunciato l’inadeguatezza della nave GNV, che ospita gli agenti al posto di Mykonos Magic” tuona Antonio Tarallo, Segretario Nazionale dell’Unione Sindacale Italiana Carabinieri. Stando a quanto riferisce il sindacato, infatti, le condizioni a bordo della GNV non sarebbero troppo diverse dalla situazione intollerabile trovata sulla Mykonos Magic.

Aumento delle ore di straordinario solo per la Polizia

Ma la polemica non si ferma qui. Secondo l’USIC, il Capo della Polizia avrebbe disposto il pagamento di 54 ore di straordinario per i poliziotti presenti al G7, contro le 36 previste inizialmente. Una decisione che sarebbe legata alla necessità di mettere a tacere le lamentele sui disagi negli alloggi, ma che escluderebbe i Carabinieri dal beneficio dello straordinario. “Non pensavamo – sottolinea Tarallo – che la dignità del poliziotto avesse un costo e quella del carabiniere NO! Prendiamo atto di una ulteriore ingiustizia perpetrata ai danni dei Carabinieri.”

La protesta dell’USIC: “Ingiustizia per i Carabinieri”

“Prendiamo atto di una ulteriore ingiustizia perpetrata ai danni dei Carabinieri” tuona ancora Tarallo. “La pessima organizzazione dell’evento G7, relativamente all’alloggiamento dei Carabinieri, chiede risposte e responsabili”.

Appello al Ministro della Difesa per intervenire

Il sindacato si rivolge quindi al Ministro della Difesa Guido Crosetto, “unico e solo vero sostenitore delle Forze Armate”, perché intervenga sulla questione. L’appello è che venga riconosciuto e pagato fino all’ultimo centesimo lo straordinario svolto dai Carabinieri per il G7.

La vicenda degli alloggi a Brindisi rischia dunque di creare nuove tensioni tra le diverse componenti delle forze dell’ordine impegnate nell’importante evento internazionale. Il sindacato USIC chiede chiarezza e uguaglianza di trattamento tra Polizia e Carabinieri. La parola ora passa al Ministero dell’Interno e della Difesa.

