Ministro Crosetto convoca i sindacati militari, prima plenaria in Italia

Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha recentemente convocato i sindacati militari per una riunione plenaria, che si terrà l’8 maggio a Roma. Si tratta della prima volta nella storia del nostro Paese che i sindacati militari vengono convocati in un tale incontro. La convocazione arriva dopo l’iscrizione di questi sindacati all’albo delle associazioni come annunciato il 17 marzo 2023.

In quell’occasione il Ministro Crosetto aveva sottolineato che “le persone sono al centro e alla base del funzionamento di ogni organizzazione, soprattutto quelle complesse come il mondo della Difesa”. L’incontro offre una grande opportunità ai sindacati militari di esprimere le proprie istanze e richieste per migliorare le condizioni di lavoro e di vita all’interno delle Forze Armate.

