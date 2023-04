Guardia di Finanza, scatta la corsa per la successione a Zafarana

Il Comandante generale della Guardia di Finanza è considerato uno dei più importanti incarichi all’interno dello Stato Italiano. Attualmente l’incarico è affidato a Giuseppe Zafarana, il cui mandato è stato prolungato di un anno dal governo Draghi con una norma che estendeva la scadenza naturale di tre anni. Zafarana due giorni fa è stato designato nuovo Presidente dell’ENI.

Eni: il comandante generale della Gdf Zafarana nuovo presidente

Il generale di corpo d’armata Giuseppe Zafarana arriva alla presidenza di Eni. È comandante generale della Guardia di Finanza dal 2019. Piacentino, classe 1963, entrato in Accademia nel 1981, due lauree (giurisprudenza e scienze della sicurezza economico-finanziaria) e un master alla Bocconi, è commendatore dell’ordine al merito della Repubblica italiana.

Chi sarà il nuovo Comandante della Guardia di Finanza?

Il governo Meloni ora deve decidere il successore di Zafarana. Le figure al vaglio sono molteplici: Fabrizio Cuneo, già Capo di Stato Maggiore del Comando Generale e oggi comandante per l’Italia centro-settentrionale, il Capo di Stato Maggiore del Comando generale, Francesco Greco; Umberto Sirico, generale di Corpo d’armata e comandante dei reparti speciali distintisi nell’era Covid; Fabrizio Carrarini, generale di Corpo d’armata già vice capo di gabinetto del Mef ai tempi di Roberto Gualtieri. Andrea De Gennaro, attualmente comandante in seconda della GdF. E’ il fratello di Gianni De Gennaro, il “superpoliziotto” che dal 2013 al 2020 è stato anche presidente di Leonardo, proprio dove oggi si trova Luciano Carta, già capo di stato maggiore della Guardia di Finanza e direttore AISE.

In conclusione, il ruolo di comandante generale della Guardia di Finanza è di grande importanza, e siamo in attesa di scoprire chi la nuova amministrazione sceglierà per questa posizione cruciale. Siamo convinti che il candidato selezionato sarà altamente qualificato, fidato e di esperienza. Resta solo da vedere se il prescelto per tale prestigioso incarico sarà tra i nomi riportati da Infodifesa.it oppure toccherà ad un outsider.

