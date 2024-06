G7, Nuovo Sindacato Carabinieri: “Anche per i Carabinieri pagamento di più ore straordinario”

«Ieri pomeriggio alle 17.00 è giunta la pec da parte del Comando Generale dell’Arma che informava circa la rimodulazione del monte ore straordinario per i militari impegnati al G7, passando dalle 36 ore stabilite inizialmente a 54 ore, senza distinzione dai colleghi della Polizia di Stato. Nessuna discriminazione dunque e nessun trattamento diverso per i carabinieri, basta fake news, da chi segue le vicende attraverso uno smartphone e che mortificano ulteriormente i colleghi reduci dalla disavventura degli alloggi fatiscenti».

Così Michele Capece, segretario generale aggiunto del Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC).

«E’ bene fare chiarezza: la rimodulazione del monte ore straordinario è stata concessa dal Dipartimento di PS per far fronte alle numerose difficoltà emerse per tutte le forze di polizia impiegate a Fasano, a seguito della disavventura con la Mykonos Magic, ora posto sotto sequestro dalla Procura di Brindisi. Dunque, nessuna rivendicazione sindacale, nessuna vittoria millantata. Il Nuovo Sindacato Carabinieri – prosegue Capece – è sul posto da giorni, ancora prima di talune passerelle postate sui social. Abbiamo toccato con mano, visto con i nostri occhi e agito di concerto con la linea di comando per tutelare al meglio i nostri colleghi che adesso, seppur in cabine più piccole, hanno comunque lo stretto necessario per riposare e per l’igiene personale. La rimodulazione del monte ore straordinario è il minimo che il Dipartimento potesse fare per restituire dignità ai colleghi. Quindi – conclude – fortemente voluta da nessuno, ma un semplice quanto doveroso atto di rispetto nei confronti di uomini e donne in uniforme».

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI