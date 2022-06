Usmia Carabinieri: data di inizio corso sconosciuta per 1550 appuntati vincitori di concorso

SONO LE ORE 19.00 DEL 13 GIUGNO 2022 e nonostante il Comando Generale dell’Arma abbia fissato le date in cui si svolgeranno i due periodi previsti per il ciclo di formazione (1° ciclo dal 20.06.2022 al 15.07.2022 – 2° ciclo dal 04.07.2022 al 29.07.2022) a favore dei vincitori del concorso in oggetto, al momento non si conosce la graduatoria finale e di conseguenza il calendario che disporrà la partecipazione dei predetti militari al corso.

E’ quanto si legge in un comunicato del sindacato USMIA carabinieri.

Una situazione che appare alquanto irragionevole. A meno di una settimana dall’inizio del 1° ciclo sia i legittimi vincitori, sia i Reparti dai quali dipendono, non sono stati messi nelle condizioni di sapere chi sono i militari e quando gli stessi saranno chiamati a svolgere il citato corso in presenza (Scuola Velletri) o online (da postazione fissa).

Un disagio che sta creando tensione e malessere tra il personale con ripercussioni sulle programmazioni delle licenze estive sia ai danni dei futuri corsisti, sia dei colleghi che saranno chiamati a colmare le assenze di quest’ultimi.

Una condizione che sta turbando anche le aspettative dei familiari dei militari che temono di vedersi sfumare le vacanze estive o perlomeno si vedranno costretti a riprogrammarle. Non si esclude che, in alcuni casi, si verificheranno danni economici connessi con disdette di prenotazioni di viaggi non più rimborsabili.

Questa Associazione si auspica che gli Uffici competenti del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri prendano in considerazione la presente segnalazione allo scopo di ufficializzare, ENTRO E NON OLTRE DOMANI 14 GIUGNO, la graduatoria e l’elenco dei militari che dovranno partire al corso il prossimo LUNEDÌ 20 GIUGNO 2022.