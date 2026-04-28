Lago di Bracciano, 21enne rischia di annegare dopo essersi tuffata per un pallone: militare dell’Esercito la salva e la rianima

Il dramma a Trevignano Romano nel pomeriggio del 25 aprile

Momenti di terrore nelle acque del lago di Bracciano, a Trevignano Romano, dove una ragazza di 21 anni, Giulia, ha rischiato di morire dopo essersi tuffata in acqua per recuperare un pallone finito al largo. Quello che doveva essere un pomeriggio tranquillo trascorso insieme al fidanzato e alla sorella si è trasformato in pochi istanti in una drammatica lotta per la vita.

Secondo il racconto della madre, Daniela, affidato a “Il Messaggero”, la giovane era sulla riva dopo aver mangiato un panino quando il pallone è finito in acqua. Giulia si è tuffata senza esitazione, ma non è più riuscita a tornare a riva.

Il fidanzato si tuffa per aiutarla, poi il rischio di annegare in due

Vedendola in difficoltà, il fidanzato ha iniziato a urlare e ha chiesto aiuto, gettandosi a sua volta in acqua per raggiungerla. La situazione, però, è precipitata in pochi secondi: la 21enne, pur sapendo nuotare, si è aggrappata a lui nel tentativo di restare a galla, mentre il ragazzo finiva sott’acqua.

Entrambi hanno così rischiato di annegare, travolti dal panico e dall’impossibilità di riguadagnare la riva.

Il militare dell’Esercito vede la scena e si tuffa subito

A notare quanto stava accadendo dalla riva è stato un militare dell’Esercito Italiano, libero dal servizio e intento a pescare. Ha compreso immediatamente la gravità della scena e ha deciso di intervenire senza perdere tempo.

Si tratta di Alessio Balzanella, 40 anni, in servizio presso il Comando Artiglieria di Bracciano. Il militare si è tuffato in acqua, ha raggiunto i due giovani e, mentre Giulia stava per scomparire sott’acqua, l’ha riportata in superficie.

Il salvataggio della ragazza e le manovre di rianimazione a riva

Balzanella ha trascinato la giovane fino alla riva tenendole il braccio sotto il collo e il mento. Una volta arrivato a terra, l’ha soccorsa immediatamente praticandole massaggio cardiaco e insufflazioni, riuscendo a rianimarla.

Salvo anche il fidanzato, coinvolto nel tentativo disperato di aiutarla in acqua.

In quei momenti decisivi, la preparazione e l’addestramento si sono rivelati fondamentali: le manovre di primo soccorso apprese in caserma sono diventate determinanti per salvare la vita della ragazza, fino all’arrivo dei soccorsi del 118.

Il trasporto al Sant’Andrea di Roma in codice rosso

Dopo il salvataggio, sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno trasportato la 21enne all’ospedale Sant’Andrea di Roma in codice rosso.

Giulia è stata sottoposta a diversi accertamenti clinici e, dopo una notte trascorsa in osservazione breve, è stata dimessa e ha fatto rientro a casa.

Le parole della madre: «Mia figlia sta bene, è viva»

A raccontare l’accaduto con voce ancora segnata dall’emozione è mamma Daniela, che a “Il Messaggero” ha affidato tutta la sua gratitudine: «Mia figlia sta bene, è viva. E per sempre sarò grata al militare che le ha salvato la vita».

La donna ha spiegato che la figlia è ancora provata da quanto accaduto: «È ancora debole e dovrà essere monitorata per qualche altro giorno. Intanto sta cercando di dimenticare questa brutta avventura».

Alessio Balzanella: «Ho fatto il mio dovere, gli eroi sono altri»

Daniela continua a definirlo «un eroe», ma Alessio Balzanella respinge questa etichetta. Raggiunto telefonicamente da “Il Messaggero”, il militare ha spiegato di aver agito con sangue freddo e senso del dovere.

Le sue parole riassumono il senso del gesto: «Sono contento di quello che ho fatto. Ho fatto il mio dovere, quello che avrebbe fatto un cittadino normale. Gli eroi sono altri».

Una vita salvata grazie a istinto, preparazione e coraggio

La scena si è consumata in pochi attimi: una giovane donna in difficoltà nelle acque del lago di Bracciano, il panico, il rischio concreto di annegare e poi l’intervento immediato di un militare dell’Esercito libero dal servizio.

Istinto, preparazione e coraggio hanno fatto la differenza. Il risultato, alla fine, è uno solo: una vita salvata.

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