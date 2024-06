Maresciallo dell’esercito arrestato a Rapallo, denunciato dalla moglie per maltrattamenti: in casa gli trovano un arsenale

RAPALLO – Colpo di scena nella vicenda che ha portato all’arresto di un 50enne maresciallo dell’esercito residente a Rapallo. L’uomo è stato fermato dai carabinieri della stazione di Santa Margherita Ligure dopo la denuncia presentata dalla moglie, che ha raccontato di essere stata minacciata con una pistola dal marito, da cui si starebbe separando.

I militari, una volta entrati nell’abitazione dell’uomo, vi hanno trovato un vero e proprio arsenale. Oltre a diverse armi regolarmente detenute, sono state rinvenute munizioni e alcuni proiettili illegalmente in suo possesso, che sono stati posti sotto sequestro. La donna ha inoltre denunciato una serie di presunti episodi di maltrattamenti in famiglia da parte del 50enne.

Per questo motivo, in attesa che le accuse più gravi di minacce e violenze verso l’ex moglie vengano investigate più a fondo, l’uomo è stato arrestato con le accuse di detenzione illegale di armi e munizioni e maltrattamenti in famiglia. Si tratta di una vicenda delicata che getta ombre sul maresciallo, da tempo in servizio nell’esercito italiano.

