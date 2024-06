Scende al bar dell'ospedale e viene aggredito da uno sconosciuto che gli stacca l'orecchio a morsi. E' accaduto a Rimini

Entra nel bar dell’ospedale e chiede una sigaretta, ma di fronte al diniego aggredisce a morsi il malcapitato paziente sceso per un caffè. E’ successo all’ospedale ‘Infermi’ di Rimini.

Erano le 17 circa di giovedì quando un degente della struttura è sceso al bar per un caffè: un uomo lo ha avvicinato per chiedergli una sigaretta. E’ bastato un “no” a scatenare la furia dell’aggressore, che ha iniziato a sferrare pugni e testate. Lo scoppio d’ira è culminato in un’escalation di violenza: l’aggressore, infatti, ha morso l’orecchio del malcapitato degente arrivano addirittura a strappargli parte del padiglione auricolare. Solo l’intervento della polizia ha fermato l’uomo, che è stato portato in carcere e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. La vittima ha poi ricevuto le cure del caso con alcuni giorni di prognosi.

