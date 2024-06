Maresciallo dei carabinieri indebitato condannato per rapina a farmacia con pistola d’ordinanza

Debiti e vizi dietro la rapina

Debiti e vizi. Sono queste le motivazioni che avrebbero spinto un ex maresciallo dei carabinieri, per anni ai vertici dell’Arma di Savignano sul Rubicone, a compiere una rapina in una farmacia di Bologna. L’uomo era oppresso da rate di finanziamenti da pagare per l’acquisto di beni voluttuari, per i quali faceva fatica ad essere solvente. Per questo colpo è stato ora condannato a 3 anni e 8 mesi di reclusione, con rito abbreviato.

La rapina in farmacia a Bologna

I fatti risalgono ai primi giorni dello scorso novembre. Il maresciallo, con volto travisato da una mascherina, era entrato in una farmacia nei pressi del Tribunale di Bologna. Con una pistola aveva sparato un colpo contro una scaffalatura per intimidire i presenti e farsi consegnare 700 euro in contanti, per poi allontanarsi a piedi.

Le indagini incastrano il maresciallo

Le indagini della Squadra Mobile, tramite le telecamere di sicurezza, hanno tracciato i movimenti del rapinatore nei giorni successivi. Gli investigatori lo hanno visto entrare in una pizzeria, il cui proprietario lo ha riconosciuto come un carabiniere in servizio presso la Banca d’Italia. A quel punto, coinvolti anche i militari dell’Arma, il cerchio si è stretto attorno al sessantenne maresciallo.

Condanna a 3 anni e 8 mesi

L’uomo è stato arrestato con le accuse di rapina aggravata e peculato, dal momento che la pistola utilizzata era d’ordinanza. Nonostante accuse potenzialmente punibili con 10 anni, il giudice gli ha concesso le attenuanti generiche, anche per il risarcimento alla farmacia. La condanna è stata quindi a 3 anni e 8 mesi, oltre alla radiazione dall’Arma.

