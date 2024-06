Lutto nell’Arma, stroncato da malore improvviso muore a 44 anni il Maggiore dei Carabinieri Diego Bonavera

Lutto nell’Arma dei Carabinieri per la prematura scomparsa, all’età di 45 anni, del maggiore Diego Bonavera, comandante del Nucleo Investigativo provinciale di Alessandria. L’ufficiale, originario di Diano Marina, in provincia di Imperia, è deceduto nelle scorse ore al Policlinico di Alessandria, stroncato da un improvviso malore.

Una carriera di 24 anni scalando i gradi dell’Arma

La carriera di Bonavera – che lascia la moglie Nunzia e i figli Christian e Annalaura – era iniziata nel 2000, quando si era arruolato nell’Arma come carabiniere. In questi 24 anni di servizio aveva scalato i gradi della gerarchia militare, arrivando al prestigioso incarico di comandante del Nucleo Investigativo di Alessandria, assunto nel 2023.

In precedenza era stato in forza presso la Stazione di Frabosa Soprana, la Radiomobile di Mondovì e Alassio e il Comando provinciale di Imperia, dove aveva prestato servizio sia nelle stazioni che nel Nucleo Operativo della Compagnia. Dal 2018 al 2023 era stato a capo del Nucleo Operativo Radiomobile di Cantù, in provincia di Como.

Profondo cordoglio tra i colleghi e nelle comunità

La notizia della prematura scomparsa di Bonavera ha destato profonda commozione tra i colleghi dell’Arma e nelle comunità dove ha prestato servizio, che ne ricordano le grandi doti professionali e umane. I funerali si terranno giovedì 20 giugno nella chiesa parrocchiale di Diano San Pietro, sua città d’origine. Ai familiari giungono le condoglianze e la vicinanza dell’Arma dei Carabinieri.

Infodifesa è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati (gratis).

Cosa aspetti?

Al costo di meno di un caffè al mese potrai leggere le nostre notizie senza gli spazi pubblicitari ed accedere a contenuti premium riservati agli abbonati – CLICCA QUI PER ABBONARTI