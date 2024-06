Crosetto difende “La mia amata Puglia” dagli attacchi della CNN e replica sull’ospitalità delle forze dell’ordine

La Puglia nuovamente nell’occhio del ciclone. Questa volta non per le vicende giudiziarie legate alla criminalità organizzata, ma per un articolo della CNN che dipinge la regione come una “landa desolata dove succede di tutto”. Un racconto eccessivo e diffamatorio, che ha scatenato la reazione del Ministro della Difesa Guido Crosetto.

Crosetto tuona su Twitter, difende la Puglia, attacca la CNN

“Una vergogna cui giustamente i pugliesi, imprenditori e lavoratori, si stanno ribellando” ha tuonato Crosetto via Twitter. Il neo ministro non ha usato mezzi termini: “Un racconto falso ed inaccettabile al quale dobbiamo ribellarci tutti”. Crosetto ha proposto anche di “adire ad un giudice americano e chiedere conto alla CNN per questa diffamazione internazionale”.

Clan mafiosi in Puglia, ma episodi di violenza inferiori agli USA

Il ministro ha ammesso la presenza sul territorio di clan mafiosi, che però “poliziotti, carabinieri, finanza e magistratura combattono e contrastano ogni giorno, senza clamore”. I numeri confermano le parole di Crosetto: “basterebbe leggere le statistiche per vedere che gli episodi di violenza in Puglia, in un anno, stanno ampiamente sotto quelli mensili in una grande città degli Stati Uniti”.

Compiacimento mediatico e politico

Crosetto si è detto stupito dal “compiacimento silente dei media e della politica italiana” di fronte a questo attacco, confermando come la difesa della Puglia dovrebbe andare oltre gli steccati politici.

Commento utente su alloggi polizia, Crosetto replica

Sotto il post, un utente ha commentato: “Mi sarei aspettata una dichiarazione anche sull’ospitalità delle forze dell’ordine” riferendosi all’alloggiamento delle forze di polizia in una nave dalle pessime condizioni igienico sanitarie, poi spostati su un’altra nave con vari problemi: un’evidente disorganizzazione la cui responsabilità e indifferenza iniziale coinvolge soprattutto i vertici di carabinieri, polizia e finanzieri. (Leggi qui per approfondire → Il fiasco della Mykonos Magic: 6 milioni di euro buttati per una nave fatiscente. “Se al posto dei generali ci fossero stati semplici carabinieri o poliziotti, altro che ringraziamenti”)

Pronta la risposta di Crosetto: “Lì non bisognava dichiarare ma agire. E così è stato fatto”.

Crosetto difende la sua amata Puglia, G7 occasione di orgoglio

Del resto, il G7 di Bari sarà una vetrina importante per la regione e andrebbe vissuto con orgoglio. “Con orgoglio andrebbe difesa la Puglia, anzi lasciatemi dire, la mia amata Puglia” ha concluso Crosetto, in una dichiarazione d’amore per la sua terra che suona come una promessa: la Puglia non è Gomorra e lui è pronto a difenderla da chi la dipinge in maniera distorta.

