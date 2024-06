Christian di Martino, il poliziotto accoltellato: “Dovevo fermare quell’uomo a costo di morire”

“È nata una colluttazione e ho preso tre fendenti dietro la schiena. Nonostante i colpi sono riuscito a inseguirlo e a farlo cadere finché poi non sono arrivati i miei colleghi a bloccarlo definitivamente. Non so come ho fatto a correre nonostante le coltellate, credo sia stata l’adrenalina che avevo in corpo, dentro di me pensavo: Anche se devo morire, lo devo fermare!” Ha proseguito Christian Di Martino.

In fondo, “io ero tranquillo, si trattava di un intervento come quelli che faccio spesso. Diciamo che questa volta è andata un po’ male”, ha trovato la forza di scherzare.

Fare il poliziotto è la mia passione